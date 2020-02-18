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Вторник| 10 Марта, 15:53 |
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Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
Изменения в Устав города инициировали депутаты. До сих пор в Хабаровске существовала система, которой предусматривалось обеспечение деятельности городской думы за счет специалистов мэрии. Это позволяло экономить средства городской казны за счет избегания дублирования функций.
Система работала в Хабаровске несколько десятилетий, как при коммунистах, так и при единороссах. После победы на выборах прошлого года представителей ЛДПР, сформировавших подавляющее большинство в городском парламенте, ситуация поменялась.
Спикер гордумы Михаил СИДОРОВ считает, что дума должна быть самостоятельным органом и ни в чем не зависеть от городских чиновников. Рост затрат городского бюджета на содержание аппарата гордумы его не смущает.
В аппарате гордумы кроме специалистов орготдела и помощников руководителей выборного органа предусмотрены мощный юридический отдел и пиар-служба. Спикер объяснил это необходимостью назревающих юридических споров с мэрией и необходимостью продвижения деятельности городских депутатов в СМИ и соцмедиа.
В настоящее время отношения между мэрией и гордумой обострились. Депутаты настаивают, в частности, на распродаже автопарка администрации города и ликвидации представительства администрации Хабаровска в Москве, выступили с рядом других ограничительных процедур.
Мэр Сергей КРАВЧУК категорически не согласен с таким предложением. На своей страничке в Instagram он сообщил, что представительство в Москве необходимо, поскольку позволяет оперативно готовить ответы или устранять выявленные замечания в случае возникновения вопросов или замечаний у федеральных ведомств и структур.
Олег КУЛЬГИН.
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