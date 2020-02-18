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10 Марта 2020, 13:28 | Регион сегодня |

Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии

В ближайшее время в Хабаровске состоятся общественные слушания, на которые вынесен вопрос о создании собственного аппарата городской думы

Изменения в Устав города инициировали депутаты. До сих пор в Хабаровске существовала система, которой предусматривалось обеспечение деятельности городской думы за счет специалистов мэрии. Это позволяло экономить средства городской казны за счет избегания дублирования функций.

Система работала в Хабаровске несколько десятилетий, как при коммунистах, так и при единороссах. После победы на выборах прошлого года представителей ЛДПР, сформировавших подавляющее большинство в городском парламенте, ситуация поменялась.

Спикер гордумы Михаил СИДОРОВ считает, что дума должна быть самостоятельным органом и ни в чем не зависеть от городских чиновников. Рост затрат городского бюджета на содержание аппарата гордумы его не смущает.

В аппарате гордумы кроме специалистов орготдела и помощников руководителей выборного органа предусмотрены мощный юридический отдел и пиар-служба. Спикер объяснил это необходимостью назревающих юридических споров с мэрией и необходимостью продвижения деятельности городских депутатов в СМИ и соцмедиа.

В настоящее время отношения между мэрией и гордумой обострились. Депутаты настаивают, в частности, на распродаже автопарка администрации города и ликвидации представительства администрации Хабаровска в Москве, выступили с рядом других ограничительных процедур.

Мэр Сергей КРАВЧУК категорически не согласен с таким предложением. На своей страничке в Instagram он сообщил, что представительство в Москве необходимо, поскольку позволяет оперативно готовить ответы или устранять выявленные замечания в случае возникновения вопросов или замечаний у федеральных ведомств и структур.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Хабаровск  гордума 


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