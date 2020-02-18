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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Марта, 14:53 |
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На заводе "Амурсталь" в Хабаровском крае после полумесячного перерыва возобновлено производство
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в администрации предприятия, план на март – 30,5 тысячи тонн металлопродукции.
В конце февраля контрольный пакет акций завода от дальневосточных акционеров перешел к москвичу Павлу Бальскому. Он к своим 50% докупил 25% у Николая Мистрюкова, который сейчас сидит в Лефортовском СИЗО по обвинению в убийстве. Еще 25% остаются в собственности жены хабаровского губернатора Ларисы Стародубовой.
Новым гендиректором завода назначен Григорий Фрейдин, который сменил на этом посту Сергея Кузнецова. Перед собранием уволились еще три топ-менеджера предприятия.
Завод достался новому руководству в тяжелом состоянии. «Амурсталь» оказался крупным должником перед банками, энергетиками, газовщиками и поставщиками металлолома. Производство продукции прекратилось в середине февраля, трехтысячный коллектив был переведен на неполную оплату труда.
Григорий ФРЕЙДИН заявил журналистам, что из остатков оборотных средств коллективу был выплачен аванс за февраль. Остальные долги, по его словам, будут погашены «живыми деньгами», после чего предприятие возобновит работу.
Однако второй собственник «Амурстали» Лариса Стародубова не согласна со сменой директора завода. Она обратилась с иском в Арбитражный суд Хабаровского края. В своем заявлении истец указал на то, что у Григория Фрейдина отсутствует опыт работы в металлургии, а назначение некомпетентного директора повлечет ухудшение финансового состояния компании.
В определении от 4 марта Арбитражный суд Хабаровского края запретил проводить смену генерального директора на время судебного разбирательства в качестве обеспечительной меры. П. Бальский намерен оспорить это решение.
Олег КУЛЬГИН.
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