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Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре реализуется со значительным отставанием
К таким выводам пришла Счетная палата РФ, проанализировав ход выполнения Долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.
В резюме, подготовленном по итогам проверки, СП заявляет, что видит риски переноса сроков и других мероприятий. Также в сообщении отмечается, что до сих пор не создана эффективная система выполнения плана и не определены целевые показатели.
«Количество и масштаб запланированных мероприятий не позволяют существенно улучшить городскую и социальную инфраструктуру. Кроме того, планом не установлены конкретные социально-экономические показатели, которые будут достигнуты по итогам его выполнения", - считает аудитор Светлана ОРЛОВА, комментарий которой приводится в сообщении.
В плане не уточнены расходы на мероприятия по строительству жилья, ремонту дорожной сети, созданию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Комсомольск". В частности, половина мероприятий по созданию инфраструктуры ТОР реализуется с нарушением сроков.
Аудитор Счетной палаты видит риски дальнейшего переноса дат, в том числе из-за недостаточно проработанной финансовой составляющей.
"До настоящего времени не обеспечено создание эффективной системы управления реализацией мероприятий плана, их своевременное формирование и надлежащий контроль ответственными исполнителями», - отмечает С. Орлова.
Напомним, долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года утвердили в 2016 году. В плане предусматривается реализация 34 мероприятий и создание 30 объектов инфраструктуры на 41 млрд рублей.
Олег КУЛЬГИН.
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