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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Фургал не признает предъявленных СК обвинений
9 июля задержанного губернатора Сергея Фургала этапировали «бизнес-классом» на авиалайнере в Москву, где силовики предъявили ему обвинение. Как сообщают СМИ, глава хабаровского региона отрицает предъявленные ему обвинения.
Напомним, по данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
«Возбуждение уголовного дела в отношении Фургала стало результатом длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью», - сообщил официальный представитель СК РФ Сергей Петренко.
По словам С. Петренко, в апреле 2019 года в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет по поручению Председателя СК России уголовные дела о покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке были изъяты из территориальных следственных органов и переданы в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета, специализирующегося на расследовании такой категории дел.
В ходе предварительного следствия были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших. Полученные сведения, по словам С. Петренко, были проверены в рамках проводимых следственных действий, в результате которых были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края.
Как мы уже сообщали, в конце прошлого года по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушение на убийство был арестован его друг и бизнес-партнер Николай Мистрюков, а также их общие компаньоны,- предприниматели Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. В середине ноября 2019 года они были задержаны в Хабаровске. Их самолетом этапировали в Москву, где они были арестованы и помещены в СИЗО по решению Басманного суда. Всем предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).
Уголовное дело включает три эпизода: убийства хабаровских предпринимателей Евгения Зори (в 2004 году) и Олега Булатова (в 2005 году), а также покушение на предпринимателя А. Смольского. Убитый в 2005 году Олег Булатов являлся бизнес-партнером «МИФовцев» по торговле вторчерметом. Все трое значились в учредителях ООО «ВЭС-Маркетинг». А с убитым Евгением Зорей Мистрюков и Фургал судились из-за производственных помещений. Также СМИ сообщают о возможной причастности хабаровского губернатора к убийству хабаровского предпринимателя Романа Сандалова.
На данный момент Сергей Фургал продолжает оставаться губернатором Хабаровского края. Предъявленные ему обвинения он отрицает и добровольно уходить в отставку не собирается. «Президент Владимир Путин может отправить в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия на основании материалов следствия, в которых будут изложены основания для такого решения», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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