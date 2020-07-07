|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 10 Июля, 19:32 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
У шести членов ЛДПР здесь прошли обыски после задержания Фургала
После задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала обыски прошли у шестерых членов регионального отделения ЛДПР, сообщил первый вице-спикер краевой думы и глава фракции ЛДПР Сергей Зюбр. Два депутата Законодательной Думы задержаны, сообщает «Коммерсант».
«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата.—“Ъ”) находятся в ИВС (изоляторе временно содержания.--“Ъ”), и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски»,— сказал господин Зюбр журналистам.
Глава фракции ЛДПР не владеет информацией о том, были ли обыски связаны с процессами вокруг «Амурстали». Два задержанных депутата краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов ранее руководили заводом. Им еще не предъявили обвинения. По данным “Ъ”, обоих подозревают в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сегодня Центральный райсуд Хабаровска назначит им меру пресечения.
Господину Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств и покушений в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Басманный райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте господина Фургала сегодня, 10 июля. Губернатор не признал вину.
Фото "К".
- По решению суда в Хабаровске арестованы два депутата Законодательной думы края
- У шести членов ЛДПР здесь прошли обыски после задержания Фургала
- Фургал не признает предъявленных СК обвинений
- В правительстве Хабаровского края царит растерянность
- За что арестовали губернатора Фургала: подробности
- Федеральные чиновники вынуждают престарелых аборигенов ездить на рыбалку
- Хабаровский край берет в долг еще 10 млрд рублей
- В Хабаровском крае планируют наладить производство биоразлагаемой посуды
- Хабаровский край оказался в аутсайдерах голосования по поправкам в Конституцию РФ
- В Хабаровском крае вышла книга "Дальневосточный ысыах объединяет народы"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.