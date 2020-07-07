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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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По решению суда в Хабаровске арестованы два депутата Законодательной думы края
Центральный районный суд Хабаровска по ходатайству следствия арестовал двух депутатов Законодательной думы Хабаровского края Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова сроком на два месяца (до 8 сентября) с содержанием в СИЗО. Они задержаны в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным возмещением НДС и другими махинациями на крупнейшем металлургическом предприятии Дальнего Востока.
В пресс-службе «Амурстали» корреспонденту «Дальневосточного капитала» сообщили, что за первые два месяца 2020 года завод «Амурсталь» под руководством Сергея Кузнецова получил убыток 390,6 млн. рублей. При этом деятельность предприятия была заведомо убыточна, так как себестоимость продукции превышала выручку от ее продажи.
В марте на заводе сменился собственник, 75% акций стал владеть московский бизнесмен Павел Бальский. Новая команда менеджеров провела аудит, в ходе которого были определены главные причины работы в «минус» прежнего руководства.
В их числе – использование «схемных» форм работы; поставки материалов и реализация готовой продукции через фирмы-посредники, аффилированные с другими владельцами предприятия (Ларисы Стародубовой и Николая Мистрюкова); использование невыгодной для завода давальческой схемы работы; заключение невыгодных для завода договоров и ряд других причин.
В конце прошлого года на заводе «Амурсталь», компании «ТОРЭКС-Хабаровск» и в десятках аффилированных с ними фирм прошли обыски и другие следственные действия. Наблюдатели связывают арест Кузнецова и Козлова с результатами ведущегося следствия. Еще у шести депутатов Закдумы края, так или иначе связанных с деятельностью «Амурстали» прошли обыски.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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