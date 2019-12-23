|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 11 Февраля, 21:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Комсомольске-на-Амуре больше не будет трамваев
Трамвайное управления в городе Юности ликвидировано, имущество распродается. Прошлогодние заявления краевых и городских властей о возможном возрождении этого вида транспорта оказались пустым сотрясанием воздуха.
В результате вырисовалась парадоксальная картина. В Комсомольске реализуется Долгосрочный план комплексного развития города стоимостью в десятки миллиардов рублей, которые вкладывает федеральный бюджет, а у краевого и городского бюджетов не нашлось несколько десятков миллионов рублей, чтобы оставить в городе экономичный и любимый горожанами вид транспорта.
Если у некоторых до последнего времени и теплилась надежда на это, то последние новости из комсомольской мэрии окончательно ее убивают. Имущество обанкротившегося Комсомольского трамвайного управления будет продано с молотка. Нашелся уже и потенциальный покупатель – МУП «Городской электротранспорт» (ГЭТ) из Хабаровска.
Специалисты МУП «ГЭТ» ознакомились с мощностями комсомольского трамвайного управления еще в ноябре прошлого года, после того, как появилась первая информация о ликвидации предприятия. Теперь они планируют приобрести у комсомольчан для Хабаровска два трамвайных вагона ЛМ-99 2001 года выпуска, три снегоочистителя для оперативной уборки снега с трамвайных путей и сетеизмеритель для энергослужбы, при помощи которого тестируется контактная трамвайная сеть.
«Вся эта техника стала бы хорошим подспорьем для нашего предприятия. Учитывая, что из-за высокой стоимости новых вагонов и оборудования городской бюджет не может позволить направить средства на пополнение подвижного состава «Горэлектротранспорта» беспробежными трамваями. В декабре МУП «ГЭТ» проинформировало ликвидационную комиссию комсомольского МУП «Трамвайное управление» о своей заинтересованности в приобретении шести единиц техники. Сегодня мы ожидаем оценки интересующего нас имущества и объявления торгов», - рассказал начальник управления промышленности, транспорта, связи городской администрации Владимир ОЩАНОВСКИЙ.
Стоимость вагонов определится до 19 февраля, а торги пройдут в марте - апреле. Помимо техники, хабаровчане в Комсомольске-на-Амуре хотят купить запасные части и материалы по ценам ниже рыночных на общую сумму 275 тысяч рублей.
Олег КУЛЬГИН
- В Комсомольске-на-Амуре больше не будет трамваев
- В Хабаровске возрождают панельное домостроение
- Федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов возьмет под контроль ситуацию в Хабаровском крае
- Хабаровский край побил исторический рекорд по добыче золота
- Плавучий док появится на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске
- Наследие миллиардера Неклюдова будет работать на благо жителей Хабаровска
- В Хабаровском крае возобновила работу межведомственная группа по контроля за перегрузкой угля
- Платёжная дисциплина заёмщиков микрофинансовых организаций в Хабаровском крае улучшилась
- Губернатор Фургал пожертвовал "финансовым ферзем"
- Горно-обогатительное предприятие в ТОР "Комсомольск" получит субсидию на инфраструктуру
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.