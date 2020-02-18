|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 11 Марта, 19:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Представительство Хабаровского края в Москве обходится региональному бюджету в 60 млн рублей
Одной из таких оппозиция считает содержание представительства региона в столице.
Как следует из уточненного бюджета Хабаровского края на 2020 года и на плановый период до 2022 года, среднегодовые затраты по этой статье составляют 60 млн рублей или 180 млн рублей за три года.
В представительстве трудятся 21 человек, годовая зарплата которых с налогами составляет около 45 млн. рублей. Еще около 15 млн. рублей уходят на аренду, содержание автотранспорта и обеспечение деятельности аппарата.
Представительство располагается в элитном районе на ул. Новый Арбат, 19. В автопарке числятся автомобили Mercedes, Toyota и Volkswagen.
Борьбу за экономию региональных бюджетов начали депутаты гордумы Хабаровска, подавляющее большинство в которой занимают представители ЛДПР. Они предложили закрыть представительство Хабаровска в Москве, на содержание которого тратится 9 млн. рублей в год.
Их коллеги в краевом парламенте, правда, из оппозиционных партий, эту инициативу распространили и на представительство края в Москве. Высвобождающиеся в общей сложности 70 млн. рублей в год, по их мнению, есть, на что потратить.
Государственный долг Хабаровского края превышает 52 миллиарда рублей и постоянно растет, так как не хватает средств на реализацию краевых социальных программ.
Однако фракция ЛДПР, представляющая парламентское большинство в Законодательной думе региона, не поддержала это предложение.
Олег КУЛЬГИН.
- Представительство Хабаровского края в Москве обходится региональному бюджету в 60 млн рублей
- Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре реализуется со значительным отставанием
- На заводе "Амурсталь" в Хабаровском крае после полумесячного перерыва возобновлено производство
- Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
- Чемпионат Metal Cup впервые откроет свою площадку на Дальнем Востоке
- В аэропорту Хабаровск прошел зимний споттинг
- Предложены варианты перехода с материка на Сахалин
- Хабаровский край откроет три новых рейса
- Капуста не для всех
- Хабаровские предприятия "Полиметалла" произвели более 17,5 тонн золота в 2019 году
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.