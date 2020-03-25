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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Июня, 20:40 |
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Хабаровский край выходит из самоизоляции на фоне роста заболеваемости коронавирусом
В документе прописан поэтапный выход региона из режима самоизоляции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
С 11 июня для жителей снимается запрет на соблюдение самоизоляции, за исключением людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Для них запрет продолжают действовать.
Напомним, что места проживания ранее можно было покидать в ряде случаев, в том числе для посещения работы, медицинских учреждений, похода в магазин, индивидуальных прогулок в определенное время и прочее.
«Теперь для совершения прогулок и занятий спортом на улице есть ряд условий. Соблюдая режим дистанцирования, вместе могут гулять не более двух человек. Эти же условия применимы и к занятиям спортом на улице. В постановлении отмечается, что по-прежнему жителям края необходимо носить маски в общественных местах, предприятиях и организациях различных форм собственности», - сообщается в пресс-релизе.
С 11 июня в регионе также снимается запрет на посещение гражданами рекреационных мест отдыха, в том числе краевой набережной, парков, скверов и т.д. В границах этих территорий разрешается гулять и заниматься спортом, соблюдая социальное дистанцирование и масочный режим. Проводить массовые мероприятия в этих местах по-прежнему запрещено.
С сегодняшнего дня возобновляется работа образовательных организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги дошкольного образования, в том числе по дневному уходу за детьми. Также можно будет оказывать индивидуальных услуг по занятию физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на спортивных объектах в объеме, не превышающем 25 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.
С этой даты в полном режиме, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, также смогут работать предприниматели и организации различных форм собственности, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами. Здесь также есть ряд условий. Реализация разрешена только на объектах торговли, площадь которых не более 400 квадратных метров.
Выход региона из самоизоляции проходит на фоне роста заболеваемость коронавирусом. Накануне был установлен рекорд по числу заболевших за сутки – 72 человека. Всего в крае нарастающим итогам заразилось коронавирусом 2773 человека, 17 умерли.
«Снятие режима самоизоляции в Хабаровском крае не означает окончание эпидемии коронавируса. Мы не уйдем от вспышек, они будут происходить и
дальше. Другое дело, как быстро мы на это отреагируем. Но надо возвращаться в нормальную жизнь и поднимать экономику», - отметил губернатор Сергей ФУРГАЛ.
Выход региона из карантина прокомментировал и бизнес-омбудсмен края Олег Герасимов.
«Здорово, что первый этап снятия ограничений начинается в преддверие праздничных дней. Возобновляется торговля непродовольственными товарами. Уже можно посещать фитнес-центры, санатории, рекреационные зоны и библиотеки. Конечно, при соблюдении всех необходимых условий. Родителям освободит руки открытие частных детских садов. Из кинотеатров пока доступно лишь автокино. 18 июня откроются летние веранды и кафе – это свежий ветер общепита, оказавшегося в небывалой изоляции от потребителя», - написал он на своей странице в Facebook.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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