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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Июня, 20:40 |
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Коренные жители Амура могут остаться без рыбы
В Хабаровском крае сегодня стартовала лососевая путина на Амуре, однако рыбацкое сообщество бьет тревогу. Минсельхоз РФ издал приказ, выполнение которого может оставить коренные малочисленные народы региона без рыбы, а рыбодобывающие предприятия привести к банкротству. Правительство Хабаровского края согласовало распоряжение федерального ведомства.
Этим приказом предлагается изменить параметры плавных сетей, используемых при ловле рыбы. Согласно документу, без предоставления рыболовного участка осуществлять вылов в реке Амур возможно с применением плавных сетей длиной не более 50 м; в притоках реки Амур с применением плавных сетей длиной не более 30 м.
Досье «Дальневосточного капитала»: «В реке Амур вне мест нереста тихоокеанских лососей - одной плавной сетью длиной до 50 м, высотой не более 3 м, с шагом ячеи от 40 до 70 мм (одна плавная сеть у одного гражданина); в реке Амгунь - одной плавной сетью длиной до 30 м, высотой не более 3 м, с шагом ячеи от 40 до 70 мм (одна плавная сеть у одного гражданина)» (из проекта приказа Минсельхоза РФ).
«Как ловить в Амуре верховыми сетками? У нас, скажем так, рыба ловится по дну больше. А что такое 50-метровая сетка? У нас очень сильное течение, у нас очень большая сила глубины», - недоумевает председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Любовь ОДЗЯЛ.
Действительно, как? Ширина Амура в низовьях достигает 19 км и вовремя лова сетка за счет течения теряет 55% от своей длины. Ловить на сети не более 50 метров оказывается практически невозможно. А рыба для представителей КМНС — основной источник питания.
В крае насчитывается около 30000 представителей КМНС, и принятие озвученных в приказе запретов грозит резким ухудшением обстановки в крае и возникновению социальной напряжённости. Документ еще не вступил в силу, но будет окончательно подписан со дня на день, так как прошел согласование практически во всех инстанциях.
В Ассоциации КМНС Хабаровского края подготовлено коллективное обращение против этого документа, под которым стоят подписи 12 тысяч коренных жителей Амура. Оно будет направлено во все профильные региональные и федеральные ведомства. Также планируется проведение митинга протеста.
Коренные жители Амура намерены дойти до Конституционного суда, если потребуется, для того, чтобы остановить несправедливое, по их мнению, решение чиновников.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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