|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 11 Июля, 09:06 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Фургал арестован по решению суда и помещен в следственный изолятор
Басманный суд Москвы принял решение об аресте на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он останется под стражей до 9 сентября, передает корреспондент “Ъ”. Заседание прошло в закрытом режиме из-за угроз фигурантам дела. Следствие предъявило господину Фургалу обвинения в организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам губернатор свою вину полностью отрицает.
Напомним, губернатор Сергей Фургал задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву. В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).
По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Фургал арестован по решению суда и помещен в следственный изолятор
- По решению суда в Хабаровске арестованы два депутата Законодательной думы края
- У шести членов ЛДПР здесь прошли обыски после задержания Фургала
- Фургал не признает предъявленных СК обвинений
- В правительстве Хабаровского края царит растерянность
- За что арестовали губернатора Фургала: подробности
- Федеральные чиновники вынуждают престарелых аборигенов ездить на рыбалку
- Хабаровский край берет в долг еще 10 млрд рублей
- В Хабаровском крае планируют наладить производство биоразлагаемой посуды
- Хабаровский край оказался в аутсайдерах голосования по поправкам в Конституцию РФ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.