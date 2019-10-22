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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 12 Ноября, 03:44 |
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Сроки получения разрешений на строительство значительно сократили в Хабаровском крае
В заседании проектной группы по вхождению региона в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестклимата приняли участие представители органов власти, ресурсоснабжающих организаций, контролирующих структур и деловых объединений.
Что касается получения разрешения на строительство, то сегодня бизнес может оформить документы в среднем за 95-100 дней. Это на 50 дней меньше, чем годом ранее. В частности, сокращены сроки по таким процедурам как: выдача градостроительного плана земельного участка, заключение договоров подключения к инженерным сетям, экспертиза проектной документации и другим. Документы принимаются в электронном виде через краевой портал "Услуги 27", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Ряд положительных изменений отмечен и в сфере подключений к инфраструктуре. На сайтах ресурсоснабжающих организаций можно подать заявление на подключение к электроэнергии, к сетям газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и следить за статусом заявки в "личном кабинете". Помимо этого, снижены ставки по оплате за технологическое присоединение к электросети на 30-50% и внедрены "калькуляторы издержек".
При этом застройщики отметили, что стоимость подключений по сравнению с другими регионами остается достаточно высокой. Предприниматели обратили внимание, что у них нет доступа к получению данных по экономическому обоснованию таких цен. По мнению бизнес-сообщества, работа по дальнейшей оптимизации и сокращению числа процедур при строительстве жилых и коммерческих объектов, а также по развитию удобства электронных сервисов, должна быть продолжена.
- В вопросе присоединения к инженерным сетям наша главная линия – формат "Единой заявки", когда услуги восьми организаций будут доступны в режиме "одного окна" на региональном портале "Услуги 27". Мы постепенно продвигаемся в этом направлении, потому что преимущества такого подхода очевидны: это единые требования к документам и сокращение их числа, получение услуг в электронном виде и как итог – максимальная доступность этих услуг для бизнеса, - подвел итоги встречи заместитель председателя правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.
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