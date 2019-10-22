|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 11 Декабря, 17:07 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровский край берет новые кредиты
Правительство Хабаровского края объявило итоги трех аукционов по привлечению невозобновляемых кредитных линий лимитом 1 млрд рублей каждая сроком на 545 дней. Стоимость обслуживания или начальная (максимальная) цена каждой была заявлена в размере 111,9 млн рублей.
В двух аукционах Сбербанк конкурировал с Альфа-банком, поэтому в ходе торгов цена была снижена и составила 109,6 млн рублей за одну кредитную линию. В третьем аукционе Сбербанк был единственным участником, и цена контракта осталась неизменной.
Таким образом, бюджет Хабаровского края заплатит за заемные деньги 331,1 млн рублей в ближайшие два года.
Напомним, в течение нынешнего года правительство Хабарвоского края уже взяло в кредит 7 млрд рублей, и как заявил первый зампред-министр финансов Александр КАЦУБА, планирует кредитоваться дальше.
В 2019 г. госдолг региона увеличился с 49 до 52,1 млрд рублей. На 1 января 2020 года, в соответствии с параметрами нового годового бюджета, он вырастет до 56 млрд рублей, а на 1 января 2021 года – до 63 млрд рублей.
Еще 4,2 млрд рублей придется заплатить в 2020 году за обслуживание взятых ранее кредитов. Это без учета обслуживания трех новых кредитных линий Сбербанка.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Хабаровский край берет новые кредиты
- Панельное домостроение в Хабаровском крае приказало "долго жить"
- В Хабаровском крае рухнул очередной лесопромышленный гигант
- Московский соучредитель "Торэкса" предлагает спасти "Амурсталь" за свой счет
- В бюджете Хабаровского края на 2020 год не запланировали развитие экономики
- Как закаляется "Амурсталь"
- Металлургическому гиганту "Амурсталь" дали 10 дней жизни
- Мэрия Комсомольска-на-Амуре не согласовала митинг в поддержку Фургала
- В Хабаровском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры
- Над ГК "ТОРЭКС" сгущаются тучи
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.