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Среда| 12 Февраля, 18:39 |
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В Хабаровском крае объявлен тендер на проектирование молодежного жилого комплекса
Комитет госзаказа края объявил тендер на подготовку проектной и рабочей документации для строительства группы жилых домов, которые губернатор Сергей Фургал анонсировал в качестве молодежного жилого комплекса.
На эти цели в краевом бюджете запланировано 17,3 млн рублей. Объект входит в перечень краевых адресных инвестиционных проектов на 2020 год. Заявки от участников тендера принимают до 4 февраля, а 13 февраля подведут его итоги и выберут победителя.
Как следует из конкурсной документации, сообщили ДВК в Ростендере, проектировщику предстоит определить в ходе работы площадь застройки участка и количество домов. Согласно требованиям заказчика, в них должна размещаться 101 квартира общей площадью не менее 4385,8 кв. метров.
Дома будут вводить в строй поэтапно. Дворы планируют озеленить и благоустроить, построить стоянки для машин, разделить пешеходные и автомобильные зоны, устроить зону отдыха и игровые детские площадки. Точное местонахождение места будущей застройки в документации не указывается. Проект должен быть готов к 16 декабря 2020 года.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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