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12 Мая 2020, 16:46 | Регион сегодня
В Комсомольске-на-Амуре предлагают маски за 5500 рублей
Спрос на многоразовые защитные маски с началом эпидемии резко возрос по всей стране, что побуждает некоторых предпринимателей к самым необычным предложениям. Модельер из Комсомольска-на-Амуре не стал исключением.
Дизайнер-модельер из Комсомольска-на-Амуре Иван Лашманов, занимающимся созданием аксессуаров премиум-класса поддержал идею по пошиву многоразовых масок. Мануфактура Лашманова предлагает приобрести защитную маску из натуральной кожи со сменными фильтрами, стоимость которой обойдётся покупателям в 5500 рублей.
Рациональность данного решения можно поставить под сомнение хотя бы потому, что за последние дни спрос на многоразовые маски упал, так как во многих городах ситуация с поставками одноразовых масок стаблизировалась, а также потому что рынок перенасыщен предложениями о покупке многоразовых защитных масок по более доступной цене.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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