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С нехваткой иммуноглобулина столкнулись жители Хабаровского края
Дефицит иммуноглобулина на территории Хабаровского края становится проблемой.
Воздействие иммуноглобулина необходимо после укуса клеща тем людям, которые ранее не были привиты от энцефалита. Укол необходимо сделать в течение 72 часов после присасывания насекомого. Бесплатная инъекция препарата положена застрахованным пациента и несовершеннолетним. Те, кто в эту категорию не входят должны самостоятельно приобрести препарат в аптеке и явиться с ним в травмпункт.
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В краевой аптечной сети «Фармация» рассказали, что все прошлогодние остатки иммуноглобулина уже распроданы. Новая партия (первую в этом году) в организацию поступила только 30 апреля. По данным провизоров, у единственного завода – производителя иммуноглобулина в России возникли проблемы с сырьем, когда они решатся – пока неясно. При этом пик клещевой активности еще предстоит пережить. Жителям края рекомендуется ограничить себя в загородных поездках.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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