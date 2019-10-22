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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Декабря, 04:51 |
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"Черные дыры" хабаровского "белого дома"
Если проводить аналогию работы хабаровского губернатора с рукой, то пять пальцев до сих пор не сжались в кулак и наврядли сожмутся. Глава региона Сергей Фургал сосредоточился на нескольких популистких направлениях, стремясь заработать очки на поле народного доверия. Поэтому он берется за то, что жарко и не требует глубокой проработки. Например, за проблему обманутых дольщиков, питание детей в школах, дешевые авиабилеты на местных линиях. Это приковывает к нему внимание, поддерживает рейтинг. Однако все больше видно его нежелание заниматься стратегией развития региона, решать большие вопросы по настройке инвестиционного климата, поддержке местного производства, малого и среднего бизнеса, создания современной модели управления.
Его единоначалие проявляется в психологическом доминировании над подчиненными, манипулирования ими под гнетом страха возможного увольнения, а отнюдь не в объединении под позитивным для всего края лозунгом. В отсутствии единого управленческого стержня правительство региона распалось на блоки, которые пытаются автономно заниматься вмененным им кругом обязанностей. Причем, как показывает практика, делают они это несистемно, подчас спустя рукава, боятся проявлять инициативу, страшась губернаторского гнева.
Симптоматично в этом плане упраздение должности вице-губернатора, как возможного соперника по влиянию среди подчиненных. Представляется, что именно это стало главным мотивом сокращения этой единицы, а не желание сэкономить деньги. Если бы преобладала забота о тотальной экономии, то губернаторское содержание на 2020 год не увеличилось бы.
До сих пор в хабаровском «белом доме» вакантна одна из ключевых должностей – первого зампреда по внутренней политике. Этот чиновник должен выстраивать мосты между администрацией Президента и губернатором, налаживать взаимодействие правительства с политической и общественной элитой региона, увязывать федеральную и местную повестки.
Отсутствие такого лидера сказывается крайне отрицательно на общественной жизни края. Региональные чиновники, которые взяли на себя выполнение этих функций, явно не тянут. Недостаточен их статус и личностный вес. Усилия этих людей зачастую приводят к дестабилизации общественной жизни, нагнетанию взаимной вражды между участниками политического процесса, и направлены на доминирование одной политической силы в угоду личным амбициям.
Экономической блок регионального правительства за год был реформирован практически полностью. Его возглавил первый зампред Юрий Золочевский. Однако вместе с уволенными чиновниками, отвечавшими за этот блок, испарился и тот созидательный настрой, который появился в этой зоне ответственности регионального правительства в последние годы. Ранее велась сепрьезная работа по поддержке и развитию механизмов ТОР, СПВ, региональных инвестиицонных проектов, действовали инструменты поддержки регионального бизнеса и малых предпринимателей.
Сегодня усилия экономического блока во многом направлены на поддержку «главного» предприятия края – завода «Амурсталь». Для него пытаются создать все возможные преференции и механизмы поддержки. При этом целый ряд экономических отраслей в последние месяцы откровенно стагнируют, но им помощи не оказывается. Совсем плохи дела, например, в лесодобывающей промыщленности, панельном домостроении, добыче аквакультуры.
Зима выявила серьезные проблемы в дорожном хозяйстве края. В министерство транспорта, например, просто сыпятся жалобы на состояние автомобильной дороги Лидога – Ванино, отдаленных трасс края, на которых из-за неубранного снега и гололеда растет количество аварий, травмируются и гибнут люди. Однако должной реакции на эти обращения нет, людям советуют обращаться официально и ждать овтета в «положенный» по закону месяц.
Многие министерства региона живут по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Недавно премьер-министр России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике ход мусорной реформы в Хабаровском крае, назвав его одним из худших в стране. Только после этого отраслевой министр Дарий Тюрин проявился на свет и пообещал создать мусорного оператора в регионе.
Серьезной критики подвергается ситуация в здравоохранении региона. Уже видно, что забуксовала программа строительства фельдшерских акушерских пуктов (ФАПов), так широко разрекламированная в начале года. Коэффициент использования основного медицинского оборудования в крае достиг критического значения, а программа его обновления за разработана, средства на это не выделены, хотя требуется почти два миллиарда рублей ежегодно в течение нескольких лет на покупку новых диагностических приборов. Между тем от состояния диагностического и лечебного оборудования напрямую зависит здоровья жителей края и продолжительность их жизни.
Дошло до того, что даже курируемые самим губернатором направления вызывают все больше вопросов. Взять, например, организацию школьного питания. Недавно депутаты Закдумы провели проверку выполнения своих решений чиновниками краевого министерства образования и констатировали целый ряд проблем. Об этом заявила председатель комитета по вопросам социальной политики Ольга УШАКОВА.
По ее словам, депутатские проверки показали, что не во всех школах края соблюдают периодичность включения в рацион необходимых продуктов питания, в том числе творога и фруктов, не соответствуют по массе порции блюда, не соблюдены энергетические нормы, не включаются продукты, обогащенные витаминами, не везде соблюдается требование единого меню для возрастных групп детей с 7 до 10 лет и с 11 до 18 лет. Кроме того, не всегда вовремя поступают средства из краевого и муниципальных бюджетов по компенсации расходов на школьное питание малоимущих и многодетных семей, из-за чего появляются проблемы с поставщиками. Возникают и другие вопросы, которые требуют урегулирования.
Этот пример, наряду с другими, позволяет сделать выводы, что контроль за выполнением поручений губернатора в правительстве Хабаровского края наблажен слабо. Самому губернатору заниматься этим, судя по всему некогда, его аппарату, похоже, тоже. Создается впечатление, что близкий круг высших чиновников Фургала озабочен больше решением личных вопросов, которыми позволят заниматься должность и вес «при дворе», чем общественными. А после скандала с арестом по обвинению в двойном убийстве Николая Мистрюкова, известного как делового партнера губернатора, эти заботы стали для подчиненных Фургала еще более актуальными. Не известно, сколько еще у них осталось времени «для кормления», поэтому нужно использоватль его для себя с «пользой».
Вот и хромает на обе ноги экономика региона, которой не хоят управлять, все чаще обнажаются социальные «болячки» - ее некому лечить, на глазах деградирует общая социально-экономическая ситуация в крае. Всего лишь несколько цифр наглядно иллюстрируют тяжесть положения в регионе.
Избираясь губернатором, новый глава региона Сергей Фургал заявлял со всех трибун, что уже в 2019 году сократит государственный долг края на 2 млрд рублей, однако на деле только увеличил его с 49 до 52 млрд, и, судя по всему, останавливаться не собирается. К концу 2020 года, согласно новому бюджету, сам регион должен будет банкам рекордные 63 млрд рублей!
Катастрофически растет отток населения (только за 2019 год Хабаровский край уже потерял 40 тысяч рабочих рук), идут сокращения на «столпах» краевой экономики - предприятиях оборонно-промышленного, лесного и ресурсодобывающего комплексов. Из-за недальновидной фискальной политики новых хабаровских властей начался процесс массового выхода резидентов из преференциальных режимов: территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и Свободного порта (СВП). Сворачивается бизнес: за последний год в Хабаровском крае закрылись более 1 700 малых и микро - предприятий.
Как следствие падают зарплаты, растет коммуналка (за последние пять лет платежи по ЖКХ выросли на треть!), люди нищают на глазах. Только за последний год уровень закредитованности граждан региона подскочил на немыслимые 20 % (!), сделав субъект аутсайдером по этому печальному показателю на всем Дальнем Востоке. Сегодня среднестатистический житель Хабаровского края должен коммерческим банкам порядка 170 тысяч рублей.
По мнению начальника главного управления ЦБ РФ по Хабаровскому краю Владимира КОВАЛЕВА, эти цифры красноречиво свидетельствует о падении уровня дохода жителей края, которые хоть как-то стараются компенсировать привычные траты на вещи и продукты первой необходимости.
- Кредитная загруженность региона превышает средний уровень по ДФО. Если говорить о физических лицах, то связать подобное явление можно с тем, что жители края этими мерами пытаются поддержать привычный уровень жизни., — объяснил Ковалёв.
Другими словами, жители Хабаровского края уже платят за непрофессионализм регионального правительства рублем. Вопрос: долго они ону будут готовы терпеть таких управленцев?
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