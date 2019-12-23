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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Января, 16:39 |
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В Хабаровске назвали лучших экспортеров региона
В Хабаровске подвели итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года», который был организован Правительством Хабаровского края и АО «Российский экспортный центр».
Как сообщили организаторы мероприятия, лучшими экспортерами по итогам года были признаны: в сфере промышленности - ООО «Восточная тор-говая компания» (пиломатериалы, шпон), в сфере агропромышленного комплекса - ООО «Амурзерно» (поставка зерновых в страны Азиатско-Тихоокеанского региона).
Лучшим экспортером услуг стала туристическая компания «Портал Сезо-нов», а передовым краевым поставщиком услуг в сфере высоких технологий - ООО «Континент-Тау» (проектирование, монтаж и наладка автоматизированных систем управления технологическими процессами). «Прорывом года» в сфере регионального экспорта была признана работа компании «Амурпасифик» (морепродукты).
На конкурс заявились 14 компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере экспорта несырьевых неэнер-гетических товаров и услуг в промышленности, сельском хозяйстве и переработке, IT-сфере. Лауреатов отбирала конкурсная комиссия, состоящая из представителей Правительства Хабаровского края, представителей деловых кругов.
«Нашей целью является внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 и увеличение в период 2020-2024 годов количества компаний среднего и малого предпринимательства из Хабаровского края, связанных с поставками на внешние рынки, в два раза к уровню 2018 года (до 342)», - рассказал заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития Виктор КАЛАШНИКОВ.
По его словам, по итогам годовой работы поддержку получили 245 субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, 53 ком-пании были обучены по программе Российского экспортного центра, 22 - приняли участие в международных выставках, 37 – в международных биз-нес-миссиях. Было заключено 40 экспортных контрактов на сумму 18, 6 млн долларов США.
Напомним, по итогам 2018 года экспортный оборот Хабаровского края оценивался в 2,6 млрд долл., при этом доля несырьевых неэнергетических товаров и услуг в нем составляла 60% . Регион занимает четвертое место в Дальневосточном федеральном округе по объёму внешней торговли, удерживая лидирующие позиции в сфере поставок высокотехнологичной продукции машиностроения. Основными торговыми партнерами региона являются Китай, Республика Корея, Япония, Филиппины и Тайвань.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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