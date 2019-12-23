|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 14 Января, 18:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае введены льготные авиатарифы для жителей северных районов
В Хабаровском крае с 13 января начинает действовать льготная билетная программа для жителей шести северных районов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал.
На реализацию программы в краевом бюджете на 2020 год предусмотрено 25 млн рублей. Для оформления билета нужна постоянная прописка (не менее 12 месяцев) в муниципальном районе, участвующем в программе, либо решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета. Билеты необходимо приобретать лично. За год граждане могут воспользоваться правом льготного перелета 4 раза.
«С 16 июля 2019 года программа работала в «пилотном» режиме в Охотском районе. За это время по льготной стоимости было приобретено 3220 билетов, пассажиропоток вырос почти на 10 процентов. С нового года принято решение расширить ее действие. Цель программы – сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков, куда можно добраться только на самолете. Уже заключены соглашения с КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Аврора» о выполнении льготных авиаперевозок», - рассказали «Дальневосточному капиталу» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
«Хабаровские авиалинии» будут выполнять рейсы Хабаровск – Охотск, Хабаровск – Аян, Хабаровск – Чумикан, Хабаровск – Херпучи, Хабаровск – Богородское, Хабаровск – Нелькан и в обратном направлении. Авиаком-пания «Аврора» намерена перевозить пассажиров по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре и обратно.
Олег КУЛЬГИН,
Фото пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.
- В Хабаровском крае введены льготные авиатарифы для жителей северных районов
- В Хабаровске назвали лучших экспортеров региона
- Художники из России, Китая и Франции проявят свою "Ледовую фантазию" в Хабаровске
- Японскую землянику будет выращивать резидент ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае петроглифы Сикачи-Аляна получат федеральную поддержку
- Газовый терминал построит резидент свободного порта в Хабаровском крае
- На Дальнем Востоке откроется высокотехнологичное производство систем запуска двигателей
- Хабаровский край заканчивает 2019 год на волне экономического кризиса
- К "дальневосточным гектарам" начали строить дороги
- Рекордный объем грузов перевезен через железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.