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Строительство нового аэровокзального комплекса в Хабаровске планируется начать в следующем году
Главное управление государственной экспертизы России вынесло положительное заключение по результатам рассмотрения проекта строительства нового пассажирского терминала международных авиалиний (МВЛ) аэропорта Хабаровск. Была дана оценка проектной документации, инженерным изысканиям, а также соответствию проекта требованиям технических регламентов.
Проектирование терминала осуществляет компания DBC Consultants, занимающая лидирующие позиции на российском рынке в сфере инжиниринговых услуг, выступавшая техническим заказчиком при строительстве нового терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ) аэропорта Хабаровск, введенном в эксплуатацию в сентябре 2019 года.
Согласно проекту новый терминал МВЛ будет являться архитектурным продолжением терминала ВВЛ – между собой они будут соединены переходом. Предполагается, что попасть из одного здания в другое можно будет как в стерильной, так и общей зоне.
Новый международный аэровокзал аэропорта Хабаровск будет оснащен двумя телетрапами, восемью лифтами различного назначения, семью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, двенадцатью стойками регистрации. Особое внимание при проектировании уделено соблюдению условий «Доступной среды».
Площадь нового терминала составит 20 тыс. кв. м. В год здесь можно будет обслужить около 1 млн пассажиров международного траффика.
Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, работа по реализации проекта продолжается. В настоящее время АО «Хабаровский аэропорт» проводит переговоры с ведущими институтами развития страны по вопросам финансирования. Планируется, что строительство начнется в 2021 году.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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