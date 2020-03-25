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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Мая, 12:12 |
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В Хабаровском крае активизировались фальшивомонетчики
В банковской системе Хабаровского края в I квартале 2020 года было обнаружено 40 поддельных денежных знаков Банка России, сообщили «Дальневосточному капиталу» в отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России. Наиболее «популярная» фальшивка – купюра номиналом 5000 рублей.
За январь — март в банковской системе региона были выявлены 33 поддельные пятитысячные купюры, пять тысячных и одна купюра номиналом 50 рублей. Также была выявлена поддельная монета номиналом 5 рублей, чего эксперты давно не наблюдали.
Фальшивых купюр иностранных государств в банковской системе Хабаровского края выявлено три — это поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.
«Преступники стараются подделывать элементы, которые чаще всего проверяются людьми, это водяной знак и защитная нить. Важно помнить, что банкноту надо проверять минимум по трём признакам: на просвет, на ощупь или изменяя угол зрения. При сомнениях, отнесите купюру в банк, где специалисты бесплатно проверят её на подлинность», - рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России Татьяна АГЕЕВА.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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