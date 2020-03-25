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Четверг| 14 Мая, 17:21 |
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Более 110 000 га уникальных лесных экосистем на юге Дальнего Востока получили спасительный статус
WWF России и крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока РФП Групп подписали соглашение о сохранении лесов высокой природоохранной ценности в Хабаровском крае.
Соответствующее соглашение подписано 14 мая 2020 года. Более 110 тысяч гектаров уникальных лесов Хабаровского края получили статус лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).
Всего на арендованных РФП Групп территориях было выделено 20 уникальных участков лесов, среди которых субальпийские комплексы темнохвойных лесов, редкие высокотравные ельники, девственные леса, комплексы висячих верховных болот и другие категории ЛВПЦ.
«Подписание данного соглашения является результатом работы не только Всемирного фонда дикой природы и РФП Групп. Большое количество ученых были вовлечены в полевую деятельность. Каждый участок лесов высокой природоохранной ценности выделялся в результате проведения полевых экспедиций, сбора данных и их кропотливого анализа. Первая полевая экспедиция состоялась еще в 2011 году, и сегодня, спустя 9 лет, мы официально фиксируем результаты этих работ. Для сравнения: суммарная площадь лесов, которую будут сохранять РФП Групп, в три раза превышает, например, площадь Уссурийского заповедника», — комментирует Евгений Чувасов, руководитель лесного отдела Амурского филиала WWF России.
Работы по выделению лесов высокой природоохранной ценности будут продолжаться до 2021 года. Соглашение предписывает провести комплекс мероприятий по выделению зон строгой охраны малонарушенных лесных территорий. Малонарушенные лесные территории — это первозданные леса, которые не были подвержены масштабному воздействию хозяйственной деятельности человека. Они сохраняют естественную динамику лесов, в результате чего формируется мозаика природных экосистем, обеспечивающая высокий уровень биологического разнообразия.
«РФП Групп является ответственным лесопользователем и заботится об охране окружающей среды. Предпринимает все возможные меры для полного восстановления лесных культур, выполняет работы по лесовосстановлению, оказывает посильную помощь в тушении лесных пожаров, предоставляя технику и персонал.
Мы стремимся не только к повышению экономической эффективности, но и соблюдению высоких экологических стандартов и принципов социальной ответственности. Наше стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому развитию и росту компании неразрывно связано со здоровой окружающей средой, неистощительным использованием лесных ресурсов. Для нас очень важно, чтобы в регионах присутствия предприятия холдинга обеспечивали сохранение биологического разнообразия», — отметил Дмитрий Вальтфогель, генеральный директор РФП Групп.
Ещё одним результатом переговоров WWF России и РФП Групп о выделении лесов высокой природоохранной ценности можно считать создание природного заказника Шаман-Яй в Хабаровском крае. Экспедиция ученых РАН и экспертов общественных организаций на горный массив Тиуль-Шаман, находящийся на территории, арендованной РФП Групп, состоялась при поддержке WWF России летом 2012 года. Настоящим чудом стало тогда открытие уникального «острова» Уссурийской тайги, рефугиума широколиственных лесов, в окружении типичной северной флоры нижнего Амура. В результате переговоров РФП согласился отказаться от части арендованных лесов, а сотрудники WWF совместно с учеными начали работу по приданию официального статуса будущему заказнику. В конце 2017 года Правительством Хабаровского края было подписано постановление о создании государственного природного заказника «Шаман-Яй» площадью более 50 тыс. гектаров.
Фото - Брайан Милаковский, WWF России
Журнал "Дальневосточный капитал"
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