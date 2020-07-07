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14 Июля 2020, 09:57 | Регион сегодня
Сергей Шнуров дал лирический ответ на арест Фургала
Рок-звезда и фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме высказался об аресте Сергея Фургала.
В связи с недавними событиями в Хабаровске прошел масштабный митинг, на котором жители края протестовали против ареста губернатора Сергея Фургала. По подсчётам полиции, на него явилось около 12 тысяч человек, по неофициальным данным — более 30 тысяч человек. Акция протеста прошла и в Комсомольске-на-Амуре, собрав более 1000 горожан.
Известный артист Сергей Шнуров не остался в стороне общественных волнений и прокомментировал события в привычной ему своеобразной манере, изложив мысли в стихотворной форме. В общих чертах основная мысль стихотворения звучит так – народ готов бороться за любого, кто критиковал действующую партию власти и был арестован, несмотря на то, что губернатор «далеко совсем не ангел».
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