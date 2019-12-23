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Четверг| 16 Января, 08:38 |
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В Хабаровске разыгралась "киношная войнушка"
Причина заключается в споре хозяйствующих субъектов. Владелец имущества ряда городских кинотеатров АО «Центр инновационных технологий» (собственник – администрация Хабаровска) не хочет продлевать договор аренды с компанией «Террафильм», которая арендует у города четыре кинотеатра.
ПО мнению компании-арендатора, городские власти взялись за переделку киношного рынка города. Перед новым составом руководства «ЦИТа» поставлена задача завести в этот сегмент «свои» компании. Рынок раскрученный, кинотеатры «Хабаровск», «Атмосфера», «Дружба» и «Форум» пользуются популярностью у зрителей.
В АО «ЦИТ» отказались сообщить, почему они не хотят продлевать договора с хорошо зарекомендовавшим себя арендатором. Уточнили лишь, что действие договоров истекло.
В «Террафильме» утверждают, что это не так, и намерены судиться с собственником. По этой причине в Хабаровске в ближайшее время могут закрыться еще три кинотеатра.
Все это идет на пользу компании «Невада Групп», которая в конце прошлого года открыла в торговом центре «Броско Молл» целую сеть новых современных кинозалов.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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