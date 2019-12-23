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Четверг| 16 Января, 08:39 |
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Хабаровский край не захотел укреплять свою сейсмоустойчивость
Как сообщается в официальном письме Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, субсидия предназначалась для полной реализации инвестиционного проекта по комплексному решению проблемы обеспечения сейсмоустойчивости жилых домов города Советская Гавань. Эта тема – является крайне важной для сейсмически активного побережья Татарского пролива.
Населенные пункты строились на этой территории в советское время, требования защиты домов от возможных землетрясений не учитывались. Сейчас пришло время исправлять ошибки, и предыдущее правительство края взялось за разработку актуального проекта. Однако довести до конца не успело, а новый состав краевого «кабмина» не придал документу должного внимания, хотя оставались только организационные вопросы.
В федеральном бюджете для Минстроя РФ были предусмотрены средства в размере 82 миллионов рублей для осуществления этого проекта. На 2020 год выделялось 48,3 миллиона, на 2021 год – 33,9 миллиона. Минстрой РФ даже самостоятельно сформировал проект соглашения под номером 069-09-2019-033 в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».
Правительству края в соответствии с пунктом 4.1 статьи 132 Бюджетного кодекса РФ оставалось только подготовить обоснование документы и заключить соглашение с федеральным министерством на реализации данного проекта до 15 февраля 2019 года. Однако на этом процесс и застопорился.
«Правительством Хабаровского края не предоставлены обосновывающие материалы, - говорится в официальном сообщении Минстроя РФ. – Также министерством строительства Хабаровского края письмом от 4 февраля 2019 года № 02.1.12-979 направлена информация об отказе от заключения соответствующего соглашения на 2019 – 21 годы». В итоге потребность
Хабаровского края в средствах федерального бюджета для полной реализации инвестпроекта «не учтена».
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
- Хабаровский край не захотел укреплять свою сейсмоустойчивость
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