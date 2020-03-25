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Полиция ограничит свободное передвижение жителей Хабаровска

Прокурор Хабаровска Кирилл Осипчук предостерег городские власти от недооценки ситуации с распространение COVID-19

В ходе заседания оперативного городского оперативного штаба прокурор отметил, что хабаровчане не соблюдают объявленный режим самоизоляции. Люди, по его словам, продолжают массово прогуливаться в парках, скверах, на бульварах и по набережной.

При этом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду заявил, что в регионе не будет вводиться режим ЧС. По его словам, принятых мер достаточно, нужно их строго соблюдать.

Напомним, в Хабаровском крае продолжает действовать режим самоизоляции граждан, усиленный в постановлении губернатора от 4 апреля. В частности, этим документом гражданам запрещено посещать места отдыха и собираться большими компаниями. Пожилым людям предписано находиться дома.

«Сегодня в городе работает 25 сводных патрулей, состоящих из сотрудников полиции, Росгвардии, военнослужащих, но дозор они несут преимущественно на центральных улицах. Я прошу перенаправить наряды туда, где люди сейчас гуляют и занимаются уличными видами спорта: именно в этих местах нужно напоминать горожанам об ответственности за несоблюдение режима самоизоляции», - сказал Кирилл Осипчук.

На совещании было отмечено, что в ближайшее время доступ на спортивные площадки, в парки и другие точки притяжения хабаровчан, будет ограничен более строго: этим займутся собственники и арендаторы территорий, на которых любят проводить время нарушители режима самоизоляции.

Полиции вменяется активнее использовать механизм штрафных санкций, введенных в РФ. Напомним, за нарушение режима самоизоляции гражданин может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф за данное правонарушение для граждан - от 15 до 40 тысяч рублей. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека (и не содержит уголовно наказуемого деяния), тогда штраф составляет от 150 до 300 тысяч рублей.

В Хабаровском крае уже заведено уголовное дело по «коронавирусной статье». Жительницы Советской Гавани сбежала из инфекционного госпиталя в Хабаровске и заразила инфекцией нескольких человек.

По состоянию на 15 апреля в Хабаровском крае заразились новым коронавирусом 54 человека. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в инфекционном госпитале, к одному подключен аппарат искусственного дыхания. Под подозрением на заражение находятся еще 40 человек. С начала эпидемии в крае скончались от осложнений, вызванных К-вирусом, два человека.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал «Дальневосточный капитал».

Теги: коронавирус  самоизоляция  пандемия  полицая 


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