|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 15 Апреля, 20:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Полиция ограничит свободное передвижение жителей Хабаровска
В ходе заседания оперативного городского оперативного штаба прокурор отметил, что хабаровчане не соблюдают объявленный режим самоизоляции. Люди, по его словам, продолжают массово прогуливаться в парках, скверах, на бульварах и по набережной.
При этом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду заявил, что в регионе не будет вводиться режим ЧС. По его словам, принятых мер достаточно, нужно их строго соблюдать.
Напомним, в Хабаровском крае продолжает действовать режим самоизоляции граждан, усиленный в постановлении губернатора от 4 апреля. В частности, этим документом гражданам запрещено посещать места отдыха и собираться большими компаниями. Пожилым людям предписано находиться дома.
«Сегодня в городе работает 25 сводных патрулей, состоящих из сотрудников полиции, Росгвардии, военнослужащих, но дозор они несут преимущественно на центральных улицах. Я прошу перенаправить наряды туда, где люди сейчас гуляют и занимаются уличными видами спорта: именно в этих местах нужно напоминать горожанам об ответственности за несоблюдение режима самоизоляции», - сказал Кирилл Осипчук.
На совещании было отмечено, что в ближайшее время доступ на спортивные площадки, в парки и другие точки притяжения хабаровчан, будет ограничен более строго: этим займутся собственники и арендаторы территорий, на которых любят проводить время нарушители режима самоизоляции.
Полиции вменяется активнее использовать механизм штрафных санкций, введенных в РФ. Напомним, за нарушение режима самоизоляции гражданин может быть привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф за данное правонарушение для граждан - от 15 до 40 тысяч рублей. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью или смерть человека (и не содержит уголовно наказуемого деяния), тогда штраф составляет от 150 до 300 тысяч рублей.
В Хабаровском крае уже заведено уголовное дело по «коронавирусной статье». Жительницы Советской Гавани сбежала из инфекционного госпиталя в Хабаровске и заразила инфекцией нескольких человек.
По состоянию на 15 апреля в Хабаровском крае заразились новым коронавирусом 54 человека. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в инфекционном госпитале, к одному подключен аппарат искусственного дыхания. Под подозрением на заражение находятся еще 40 человек. С начала эпидемии в крае скончались от осложнений, вызванных К-вирусом, два человека.
Олег КУЛЬГИН.
- Бизнес Хабаровского края подготовил предложения по первоочередным мерам поддержки предпринимателей
- Полиция ограничит свободное передвижение жителей Хабаровска
- Хабаровский край преодолел психологическую отметку в 50 заразившихся COVID-19
- 950 предприятий бытового обслуживания возобновили работу в Хабаровском крае
- Амурский судостроительный завод возобновил работу
- Завод "Амурсталь" освоил плавку новым видом сырья
- В Хабаровском крае от COVID-19 скончалась женщина
- Дни Плюсниных
- Трое больных К-вирусом жителей Хабаровска находятся в тяжелом положении
- "Сименс Финанс" работает удаленно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.