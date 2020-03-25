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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Апреля, 20:24 |
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Бизнес Хабаровского края подготовил предложения по первоочередным мерам поддержки предпринимателей
Деловое сообщество региона самоорганизовалось перед опасностью разрастания экономического кризиса и разработало экстренные меры для смягчения экономической ситуации и предотвращения массового банкротства малого и среднего бизнеса.
Как сообщил «Дальневосточному капиталу» сопредседатель региональной «Деловой России» Сергей СТЕПАНОВ, предприниматели края создали независимую площадку, на которой аккумулируют предложения предпринимателей и доносят их в обобщенной форме до региональной власти. Смысл состоит в том, чтобы правительство края и муниципальные органы власти готовили свои планы на основе этих предложений, а не просто информировали бизнес о своих мерах.
В числе предложенных координационным советом мер – предложение о расширении перечня организаций, которые имеют право возобновить работу при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В этот список предлагается включить стоматологию, общепит, предприятия розницы.
В официальное письмо вошли пункт о необходимости принятия закона Хабаровского края, который бы предусмотрел возможность снижения ставок по УСНО до 1% (доходы и 6% (доходы, уменьшенные на сумму расходов), а также регионального закона о возможности применения на территории края режима самозанятых.
«Документ передан в правительство края, и мы уже получили обратный отклик. Часть наших предложений включена во второй план поддержки бизнеса. Который будет озвучен правительством края в пятницу», - сказал Сергей Степанов.
Внимательно прислушиваются к рекомендациям бизнеса и в мэрии Хабаровска. Здесь также принято решения перенаправить часть городских средств на поддержку наиболее нуждающихся предпринимателей.
«Координационный совет будет действовать в постоянном формате. Наша стратегическая задача – сохранить малый и средний бизнес региона во время этого кризиса и помочь ему восстановиться после кризиса», - резюмировал Сергей Степанов.
Олег КУЛЬГИН.
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