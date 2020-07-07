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Мэр Хабаровска призвал горожан сохранять благоразумие

В Хабаровском крае три дня продолжались несанкционированные акции в поддержку Фургала

В общей сложности в них приняло участие более 15 тысяч человек. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил во вторник с заявлением, в котором попросил людей проявлять благоразумие и не становиться жертвами провокаторов и коронавируса.

«На организаторах этих уличных акций лежит двойная ответственность: и за организацию несанкционированных массовых митингов, и за то, что поставили под удар здоровье людей, которых они спровоцировали на участие в них без соблюдения каких-либо мер безопасности», - заявил мэр.

Он поблагодари горожан, воздержавшихся от несанкционированных митингов и шествий, а также благодарю силовые структуры за их корректное и ответственное отношение к тем, кто все-таки вышел на улицы.

«Арест губернатора Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала для меня, как и для всех жителей региона, стал неожиданностью. Уверен, что истина будет установлена, и суд вынесет обоснованный и справедливый вердикт. Отмечу, что наши взаимоотношения с губернатором всегда были деловыми и уважительными, несмотря на разногласия с членами его команды, случавшиеся в ходе работы. Но мы с губернатором всегда стремились к компромиссу, и чаще всего нам удавалось его достичь», - отметил мэр.

Напомним, губернатор Сергей Фургал задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву. В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Накануне Хабаровск посетил зампред правительства РФ, полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. На итоговом брифинге он дал оценку событиям в Хабаровске. Юрий Трутнев отметил, что люди имеют право на свободное изъявление своего мнения, и сказал, что он с ними «по одну сторону баррикад».

Полпред выразил надежду на то, что следствие и суд расставят все по своим местам в деле губернатора Сергея Фургала. По его мнению, правоохранительные органы должны были иметь 100-уверенность в своей правоте для того, чтобы арестовать хабаровского губернатора.

Он призвал жителей города вернуться к нормальному образу жизни и готовиться к новым выборам. Решение о прекращение полномочий Фургала как губернатора примет Президент, будет назначен врио.

Касаясь работы правительства Хабаровского края, он охарактеризовал ее как недостаточную. Федеральный центром выделялись значительные средства, но они не осваивались. Настораживает полпреда и ситуация с распространением коронавируса, которая становится все более угрожающей.

По оперативным данным, за прошедшие сутки COVID-19 заболел 121 человек, вчера эта цифра составила 94. 55 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, а 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Показатель заболеваемости вырос до 403,7 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения, в РФ показатель равен 495, а по ДФО – 367,7. Выросло число заболеваний среди людей старшего возраста от 64 лет. Такая динамика заставляет рассматривать в том числе и вариант возращения к более жесткому сценарию ограничений. Однако окончательное решение об этом будет приниматься по мере поступления информации в следующие дни.

Олег КУЛЬГИН.  Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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