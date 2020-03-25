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В Хабаровске прощаются со старшим братом губернатора Фургала
Вячеслав Фургал умер от последствий коронавирусной инфекции 13 июня. Он был госпитализирован в середине мая, две неделе находился в коме под аппаратом искусственного дыхания. К сожалению, врачам не удалось спасти авторитетного общественного деятеля и старшего брата губернатора Хабаровского края.
"13 июня ушёл из жизни депутат Законодательной Думы Хабаровского края Вячеслав Иванович Фургал. Депутатский корпус и сотрудники аппарата Законодательной Думы Хабаровского края скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича.
Вячеславу Ивановичу Фургалу было 67 лет. Он родился 24 мая 1953 года, в п. Поярково Михайловского района Амурской области. Впервые был избран депутатом Законодательной Думы Хабаровского края в 2010 году. В 2014 и 2019 годах его переизбирали на очередной срок. Светлая память", - говорится в официальном сообщении краевого парламенте, размещенном на сайте ведомства.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Хабаровский край занимает пятое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Хабаровского края составляет 231,7. По общему количеству заболевших – второе.
По состоянию на утро 15 июня, в Хабаровском крае заболело коронавирусной инфекцией 3083 человека, выздоровели 1471, умерли 19 человек.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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