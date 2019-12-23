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Тепличные комбинаты Хабаровского края увеличили выпуск овощей и зелени

В Хабаровском крае активно развивается тепличное овощеводство

Огурцы, томаты и салатные культуры, выращенные в защищенном грунте, пользуются все большей популярностью у местных жителей. Предприниматели планируют дальнейшее развитие таких производств. Со своей стороны, краевые власти готовы предоставлять земельные участки на льготных условиях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Как сообщили в региональном минсельхозе, площадь весенне-зимних теплиц в крае составляет 22 га, в том числе зимних – 7,4 га. В промышленных масштабах тепличное овощеводство в регионе развивают четыре крупных комбината. Это ООО «Джей Джи Си Эвергрин», «Аграрные технологии будущего», «Агрокомплекс Восток» и предприниматель Бутков. В 2019 году по сравнению с 2018-ым предприниматели увеличили выпуск своей продукции на 10%. В 2018 году они вырастили 1952 тонны овощей, а в 2019 году – 2152 тонны.

Однако собственных тепличных овощей в регионе по-прежнему остро не хватает. Минимальная потребность региона в межсезонье составляет около 20 тысяч тонн. Этот объем  регион обеспечивает приметно на 25%. 

- Чтобы выйти на это показатель дополнительно необходимо построить не менее 30 гектаров теплиц. Наши тепличные комбинаты имеют долгосрочные платы развития. Краевые власти готовы им помогать, выделяя земельные наделы на льготных условиях. Так, в ТОСЭР «Ракитное» появятся два новых инвестора. Предприниматель Бутков уже в этом году приступит к строительству комплекса по выращиванию огурцов. Под второй проект другого инвестора одобрена льготная кредитная линия, - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края по экономике Ольга Кравчук.

Развитие тепличного овощеводства поддерживается на федеральном уровне. Такие предприятия получают льготные кредиты под инвестиционные проекты.

Напомним, что потребность жителей края в овощах открытого и закрытого грунта составляет около 165,7 тысяч тонн.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Хабаровский край  тепличное овощеводство 


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