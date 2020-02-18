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В Хабаровске будет построен мобильный госпиталь для лечения коронавируса
После спада пандемии госпиталь будет переоборудован в многопрофильную инфекционную больницу. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края заявил губернатор Сергей Фургал.
На данный момент решен вопрос о выделении земельного участка для строительства госпиталя. После решения всех организационных вопросов госпиталь будет построен за три месяца.
В регионе принимается комплекс мер по недопущению проникновения и распространения коронавируса.
«Сейчас мы готовимся к весенней волне гриппа и ОРВИ, зимняя уже заканчивается. Ждем, что могут быть случаи серозно-вирусного менингита. Это связано со вскрытием рек и качеством питьевой воды, которая будет ухудшаться с таянием льда. Но мы к этому готовы. Все меры, принимаемые нами сейчас против коронавируса, помогут в борьбе с этими инфекциями, - доложил министр здравоохранения края Александр ВИТЬКО.
Он также подчеркнул, что в крае продолжает действовать усиленный контроль за всеми прилетающими из-за рубежа. На прошлой неделе запущена горячая линия по коронавирусу. В выходные на нее поступило 12 звонков. По номеру жители края могут сообщить о возвращении из страны, где есть случаи заболевания, и встать на медицинский учет.
«На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае нет. Тест-систем по диагностике этого заболевания у нас достаточно. Препараты для лечения тоже есть. Пациентов с тяжелой формой пневмонии мы обследуем и на новый вирус. Во всех учреждениях, в том числе образования, установлен контроль за заболеваемостью простудными инфекциями», - добавил Александр Витько.
По сообщению пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, Сергей Фургал поручил подготовить распоряжение, по которому в ближайшие дни главы районов должны будут определить помещения для временных обсерваторов, куда можно будет изолировать заболевших.
Олег КУЛЬГИН.
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