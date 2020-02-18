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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Арбитражный суд подтвердил полномочия нового гендиректора предприятия "Торэкс-Хабаровск"
Григорий Фрейдин в конце февраля по решению акционеров сменил на этом посту Сергея Кузнецова. Назначение состоялось после того, как контрольный пакет акций завода от дальневосточных акционеров перешел к москвичу Павлу Бальскому. Он к своим 50% докупил 25% у Николая Мистрюкова, который сейчас сидит в Лефортовском СИЗО по обвинению в убийстве.
Однако второй собственник «Амурстали» Лариса Стародубова, владеющая 25% акций компании, обратилась с иском в Арбитражный суд Хабаровского края. В своем заявлении истец указал на то, что у Григория Фрейдина отсутствует опыт работы в металлургии, а назначение некомпетентного директора повлечет ухудшение финансового состояния компании.
В определении от 4 марта Арбитражный суд Хабаровского края запретил проводить смену генерального директора на время судебного разбирательства в качестве обеспечительной меры.
После того, как адвокаты П. Бальского обжаловали это решение, оно было пересмотрено в пользу главного акционера.
В настоящее время на заводе «Амурсталь» частично возобновлено производство, полностью выплачена зарплата трехтысячному коллективу за февраль.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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