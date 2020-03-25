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В Хабаровском крае скончался третий человек, зараженный коронавирусом
По информации minzdrav_27, за время эпидемии выздоровело 10 человек, 3 пациента умерли. За прошедшие сутки выписан из инфекционного госпиталя в Хабаровске один пациент в возрасте 62 лет, скончался один пациент в возрасте 85 лет. Ему был поставлен диагнозом двусторонняя вирусная пневмония, вызванная COVID-19, и множественной хронической патологией. ⠀ В Хабаровском крае сформировалось три основных очага распространения инфекции. Это города Хабаровск и Советская Гавань, а также административный центр Ульчского района село Богородское.
Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом семь тяжелобольных пациентов, шесть из них находятся на ИВЛ, в том числе пять человек старше 70 лет. Так же в стационары края госпитализировано 33 пациента с подозрением на заболевание.
В стационарах края лечатся около 160 пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии, из них 34 ребенка. Еще 87 пациентов с внебольничными пневмониями находятся в Хабаровском инфекционном госпитале 87 (движение за сутки: госпитализировано 13, выписано 4).
В изоляторах Хабаровского края содержатся семь человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением около 700 человек прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 помещены в обсерватор в Хабаровске.
Для купирования очага заражения в село Богородское, где заразились инфекцией 40 человек, отправлены из краевого центра спецгруппа медиков и моторизованная группа спасателей. Село находится на полном карантине.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Хабаровском крае отменены мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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