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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Июня, 13:36 |
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В Хабаровске улучшается самочувствие городского бизнеса
По результатам анкетирования, 36% бизнесменов заявили, что настроены оптимистично и надеются, что банкротства их предприятий в 2020 году не случится. 12,8% опрошенных уверены, что оно «точно не произойдет».
Как свидетельствует статистика, если выручка у субъектов МСП в Хабаровске в апреле выручка снизилась на 98%, то по данным на июнь этот показатель составил уже 94%
Это свидетельствует о том, что часть предпринимателей смогли приспособиться к новым обстоятельствам. Сокращение выручки при этом оценивается в пределах от 60 до 80%. Стоит отметить, что из-за пандемии практически полностью приостановилась работа турфирм, гостиниц, предприятий сферы услуг, торговли (непродовольственными товарами), общепита, физкультуры и спорта», - сообщила исполняющая обязанности начальника городского управления экономического развития Елена Гаврина.
Напомним, мэрия Хабаровска в рамках своих полномочий предлагает ряд мер поддержки предпринимательского сообщества. В конце марта в городе был создан Ситуационный центр по мониторингу экономического состояния малого и среднего бизнеса в условиях COVID-19. В его состав вошли представители мэрии и деловых объединений города.
В числе вспомогательных мероприятий, выработанных городскими властями совместно с предпринимателями, отсрочка платежей по аренде муниципального имущества; освобождение от арендных платежей для отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии; пятидесятипроцентная скидка по аренде имущества, которые предоставляет бизнесу АО «Центр инновационных технологий».
Кроме того, на 35% снижен коэффициент К2, применяемый при расчете единого налога на вмененный доход (ЕНВД), а земельный налог - на 50%. Сегодня проходят процедуру согласования нормативные документы, упрощающие порядок предоставления мест для размещения летних веранд под пункты общественного питания. Предприниматели, открывшие сезонные площадки, будут освобождены от платы за размещение таких объектов в летний период 2020 года.
Перераспределение денежных средств из четырех муниципальных программ дало возможность предоставить две новые субсидии. Первая на сумму почти в 7 миллионов рублей - на возмещение затрат для ведения предпринимательской деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии. Вторая в размере 1,7 миллиона рублей - на возмещение затрат по ремонту транспортных средств для перевозки пассажиров. Ряд изменений произошел и в сфере муниципальных закупок, а также в области муниципального контроля.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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