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17 Июля 2019, 15:36 | Регион сегодня |

МАЙНЕКС ДВ в горной отрасли и за её пределами:

Подготовка к форуму 25-26 июля 2019 года в Хабаровске в самом разгаре

Идут последние дни активной подготовки к скорому проведению в Хабаровске выставки и конференции МАЙНЕКС ДВ – одного из важнейших событий года для профессионалов в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского континента – все, кто еще не успел этого сделать, могут зарегистрироваться для участия в этом мероприятии.

Эта конференция и выставка давно вышла за отраслевые рамки – не по контенту, а по спектру участников, представляющих самые разные сферы деятельности, так или иначе связанные с горнодобывающей отраслью и даже порой довольно далекие от нее. «ДВ Капитал» спросил некоторых участников предстоящего мероприятия об их ожиданиях от МАЙНЕКС ДВ в 2019 году.

По мнению заместителя управляющего ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО Андрея Лапина, участие этого банка в форуме очень важно: «ВТБ не первый год занимает лидирующие позиции по сотрудничеству с недропользователями в регионах, поэтому наше участие в форуме в качестве спонсора логично, и, уверен, будет продуктивным». Говоря об особенностях отраслевого финансирования, собеседник пояснил: «ВТБ сотрудничает с золотодобытчиками в рамках специальной программы, которая предусматривает льготные условия финансирования и дилинга. Отсрочка выплаты процентов и выбор даты, а значит и курса продажи золота банку привлекательны для артелей. Мы не меняем условия данной программы не протяжении нескольких лет, поскольку хорошо понимаем процесс работы отрасли и ее потенциал».

Управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай Долгушев рассказал, что банк впервые участвует в качестве спонсора форума Майнекс. «В этом году мы выступаем в качестве Золотого спонсора. В работе форума примет участие с докладом специалист аналитического центра из головного офиса банка. Надеемся быть полезными участникам форума, поделиться знаниями, прогнозами, обзавестись деловыми контактами, встретить друзей банка и приобрести новых партнеров», – рассказал Николай Долгушев. Он подчеркнул, что работа с золотодобывающими компаниями входит в число приоритетов банка, это связано с тем, что в Дальневосточном федеральном округе добывается более 60% золота страны.

В компании Highland Gold Mining корреспонденту «ДВ капитал» сообщили: «Наша компания не понаслышке знакома с конференцией МАЙНЕКС в целом, однако именно в формате МАЙНЕКС ДВ мы впервые будем принимать участие в качестве Платинового спонсора и экспонента». Собеседники в этой крупной золотодобывающей компании поделились планами, связанными с ключевым профессиональным мероприятием в ДФО: «Ожидания довольно высокие: мы рассчитываем пообщаться с большим количеством коллег по отрасли, представителями власти, возможно с поставщиками. Представители нашей HR службы будут присутствовать на выставке, мы открыты к общению с потенциальными кандидатами. Для нас это так же возможность рассказать о своей работе коллегам, тем более что Хабаровский край – один из основных регионов для Компании, в Николаевском районе расположены два наших производственных актива – Многовершинное и Белая Гора. На них работают более 1600 наших сотрудников, ежегодно мы производим в Хабаровском крае чуть менее 5 тонн золота».

Напомним, что диалоговая площадка МАЙНЕКС уже много лет является постоянной для обсуждения отраслевых вопросов и каждый год собирает несколько сотен специалистов и экспертов, которые готовы делиться своим опытом, обмениваться профессиональными контактами. Кроме того, каждый год в составе участников появляются представители отраслей, не связанных с добычей и разведкой. Для них конференция и выставка являются действующим механизмом для глубокого погружения в специфику самого устойчивого и растущего сектора. Это позволяет новым игрокам оценить возможности для потенциальной диверсификации своего бизнеса, понять правила игры, риски и преимущества в этой сфере.

Марина Кравченко.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ВТБ  МАЙНЕКС 


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