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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Июля, 17:24 |
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МАЙНЕКС ДВ за пределами горной отрасли
Несмотря на то, что в эти дни идет активная подготовка к проведению в Хабаровске выставки и конференции МАЙНЕКС ДВ – для профессионалов в области разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского континента – любые желающие еще могут зарегистрироваться на эту мощную площадку для нетворкинга.
Мероприятие давно вышло за отраслевые рамки – не по контенту, а по спектру участников, представляющих самые разные сферы, так или иначе связанные с горнодобывающей отраслью и даже далекие от нее.
«ДВ Капитал» опросил некоторых участников на предмет ожиданий от МАЙНЕКС в 2019 году.
По мнению заместителя управляющего ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО Андрея ЛАПИНА, участие этого банка в форуме оправданно: «ВТБ не первый год занимает лидирующие позиции по сотрудничеству с недропользователями в регионах, поэтому наше участие в форуме логично, и, уверен, будет продуктивным». Говоря об особенностях отраслевого финансирования, собеседник пояснил: «ВТБ сотрудничает с золотодобытчиками в рамках специальной программы, которая предусматривает льготные условия финансирования и дилинга. Отсрочка выплаты процентов и выбор даты, а значит и курса продажи золота банку привлекательны для артелей. Мы не меняем условия данной программы не протяжении нескольких лет, поскольку хорошо понимаем процесс работы отрасли и ее потенциал».
Управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай ДОЛГУШЕВ рассказал, что банк впервые участвует в качестве партнера форума Майнекс. «В этом году мы выступаем спонсорами золотого уровня. В работе форума примет участие с докладом специалист аналитического центра из головного офиса банка. Надеемся быть полезными гостям форума, поделиться знаниями, прогнозами, обзавестись деловыми контактами, встретить друзей банка и обзавестись новыми партнерами», – рассказал Николай Долгушев. Он подчеркнул, что работа с золотодобывающими компаниями входит в число приоритетов банка, это связано с тем, что в Дальневосточном федеральном округе добывается более 60% золота страны.
В компании Highland Gold Mining корреспонденту «ДВ капитал» сообщили: «Наша компания не понаслышке знакома с конференцией МАЙНЕКС в целом, однако именно в Дальневосточной мы впервые будем принимать участие в качестве платинового спонсора и экспонента». Собеседники в крупной золотодобывающей компании поделились планами, связанными с ключевым профессиональным мероприятием в ДФО: «Ожидания довольно высокие: мы рассчитываем пообщаться с большим количеством коллег по отрасли, представителями власти, возможно с поставщиками. Представители нашей HR службы будут присутствовать на выставке, мы открыты к общению с потенциальными кандидатами. Для нас это так же возможность рассказать о своей работе коллегам, тем более что Хабаровский край – один из основных регионов для компании, в Николаевском районе расположены два наших производственных актива – Многовершинное и Белая Гора. На них работают более 1600 наших сотрудников, ежегодно мы производим в Хабаровском крае чуть менее 5 тонн золота».
Напомним, что диалоговая площадка МАЙНЕКС уже много лет является перманентной для обсуждения отраслевых вопросов и каждый раз собирает несколько сотен специалистов, экспертов, которые готовы делиться своим опытом, заводить новые профессиональные контакты. Кроме того, каждый год в составе участников появляются представители отраслей, не связанных с добычей и разведкой. Для них конференция и выставка являются действующим механизмом для глубокого погружения в специфику самого устойчивого и растущего сектора. Что позволяет оценить возможности для потенциальной диверсификации своего бизнеса, понять правила игры, риски и преимущества в новом поле.
В
Марина КРАВЧЕНКО
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