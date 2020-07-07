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В Хабаровске по обвинению в мошенничестве арестованы четыре топ-менеджера из бизнес-команды Фургала

Они подозреваются в причастности к преступным схемам ведения бизнеса на заводе "Амурсталь"

Суд Центрального района Хабаровска, рассмотревший ходатайство следствия, избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу до 8 сентября четверых топ-менеджеров завода «Амурсталь» и аффилированных с ним бизнес-структур.

Арестованы бывший генеральный директор «Амурстали», депутат Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Кузнецова; бывший заместитель гендиректора по безопасности и также депутат краевой думы от ЛДПР Дмитрия Козлова; фактический руководитель компании «ТОРЭКС» Николай Шухов; учредитель и генерального директора ООО «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов.

Эта группа, по версии следователей СК организовала мошеннические схемы получения банковских кредитов под гарантии завода «Амурсталь» с последующим выводом денежных средств через счета предприятия на аффилированные с хабаровским губернатором коммерческие структуры.

«Действия сотрудников СКР связаны с заявлением господина Бальского, которое он подавал в связи с его подозрениями и основаниями полагать, что часть тех кредитных средств, которые были на завод привлечены, были, собственно, незаконным образом выведены из оборота. Могу предположить, что, если заявление было написано в январе, а сейчас прошли задержания, то за шесть-семь месяцев правоохранительные органы нашли достаточные основания, доказательства того, что эти предположения имели под собой основания», - прокомментировал ситуацию генеральный директор завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин.

«Дальневосточного капитала» уже сообщал со ссылкой на пресс-служба «Амурстали», что за первые два месяца 2020 года завод «Амурсталь» под руководством Сергея Кузнецова получил убыток 390,6 млн. рублей. При этом деятельность предприятия была заведомо убыточна, так как себестоимость продукции превышала выручку от ее продажи.

В марте на заводе сменился собственник, 75% акций стал владеть московский бизнесмен Павел Бальский. Новая команда менеджеров провела аудит, в ходе которого были определены главные причины работы в «минус» прежнего руководства.

В их числе – использование «схемных» форм работы; поставки материалов и реализация готовой продукции через фирмы-посредники, аффилированные с другими владельцами предприятия (Ларисы Стародубовой и Николая

Мистрюкова); использование невыгодной для завода давальческой схемы работы; заключение невыгодных для завода договоров и ряд других причин.

В конце прошлого года на заводе «Амурсталь», компании «ТОРЭКС-Хабаровск» и в десятках аффилированных с ними фирм прошли обыски и другие следственные действия. Наблюдатели связывают арест Кузнецова и Козлова с результатами ведущегося следствия. Еще у шести депутатов Закдумы края, так или иначе связанных с деятельностью «Амурстали» прошли обыски.

Олег КУЛЬГИН.  Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Амурсталь  Фургал 


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