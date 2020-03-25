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В Хабаровском крае определены сроки путины в Амуре и Амурском лимане
В Федеральном агентстве по рыболовству состоялось итоговое обсуждение региональных стратегий добычи тихоокеанских лососей и гольцов в 2020 году в рамках заседания Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС). Встречу провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в режиме видеоконференции с дальневосточными регионами России, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В Росрыболовстве отметили, что подготовка к предстоящей путине в настоящее время идет в оптимальном режиме, все мероприятия регионами выполняются с учетом санитарных требований.
В частности, научными специалистами Тихоокеанского филиала ВНИРО выполнены траловые съемки в Беринговом и Охотском морях. Данная работа будет продолжена и после начала промысла для обеспечения оперативных прогнозов подхода рыбы. Специалисты филиалов ВНИРО будут проводить учет молоди, контролировать воспроизводство лососевых.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы организации лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В частности, утверждены региональные стратегии добычи. Так, в стратегии промысла Хабаровского края по вылову тихоокеанского лосося и гольцов определены места вылова в промысловых районах. Традиционно это Амур и Амурский лиман, Северо – Охотоморская и Приморская подзоны. В документе прописаны прогнозируемые объемы вылова. Так, для тихоокеанского лосося на 2020 год для Хабаровского края установлен максимальный объем на уровне 36,164 тыс. тонн, из них горбуши — 7,965, кеты — 27,067 тыс. тонн, нерки — 0,237 тыс. тонн, кижуча — 0,895 тыс. тонн. В стратегии также определены сроки начала и завершения путины. Планируется, что в этом году в подзоне Приморье путина продлится с 1 июня по 10 октября, в Амуре и Амурском лимане – с 10 июня по 15 октября, в Северо-Охотоморской подзоне - с 5 июля по 25 сентября.
- Полномочия по установлению более точных сроков начала и завершения летней и осенней путины, регулированию промысла отданы отраслевым комиссиям по добыче анадромных видов рыб. Обсуждение и принятие решений по этим вопросам с учетом рекомендаций науки, мнений представителей ассоциаций рыбопромышленных предприятий отрасли, коренных малочисленных народов Хабаровского края, мы планируем начать со следующей недели на очередных заседаниях. Один из вопросов – возможное введение ряда ограничений для промышленного рыболовства в Амуре и Амурском лимане, - отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Хабаровском крае определены сроки путины в Амуре и Амурском лимане
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