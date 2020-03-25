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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Мая, 02:15 |
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Forbes назвал Хабаровск одним из самых недооцененных городов России
"Россия - это клад, полный недооцененных регионов и городов. В то время как многие знакомы с западными центрами по культуре и финансам страны, Москвой и Санкт-Петербургом, огромные земли на севере, востоке и юге часто упускаются из виду, когда приходит время планировать экскурсию по этой колоссальной стране. От холодных арктических берегов до восточной окраины Азии, некоторые из самых непонятных российских городов создают идеальные места", - написали авторы рейтинга.
По мнению авторов, Хабаровск, расположенный недалеко от северо-восточной границы Китая, является одним из крупнейших «поселений» в отдаленном российском Дальневосточном регионе, наряду с Владивостоком. Но если нынешняя столица региона раскручена и пользуется спросом у туристов всего мира, а особенно Азиатско-Тихоокеанского региона, то бывший административный центр ДФО незаслуженно забыт. Между тем, указывается в журнале, там есть, на что посмотреть.
"Непосредственная близость города к Восточной Азии способствовала появлению уникальной кулинарной культуры: множество традиционных китайских, корейских и японских ресторанов пользуются популярностью среди местных жителей и туристов. Хабаровск особенно идеален в летние месяцы: вы должны непременно спуститься к берегам реки Амур и сфотографироваться в районе "Ривьера" (туристический комплекс "Заимка").
Это место, по мнению авторов материала, является идеальным для фотопейзажа и встречи амурского заката, с чем трудно не согласиться.
Олег КУЛЬГИН.
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