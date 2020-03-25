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Четверг| 18 Июня, 18:05 |
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Во время карантина в Хабаровском крае увеличился спрос на дачные участки
За это время зарегистрировано 1639 прав на садовые участки (в 2019 г. – 1134 права), сообщили «Дальневосточному капиталу» Управление Росреестра по Хабаровскому краю.
Напомним, что до 1 марта 2021 года действует упрощённый порядок оформления садовых и жилых домов, которые построены на садовых земельных участках. До этого времени зарегистрировать права на эти объекты можно без уведомления о строительстве.
Этой возможностью активно пользуются хабаровчане, оценившие преимущества владение собственным участком земли во время карантина.
«Несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, жители Хабаровского края продолжают покупать и продавать недвижимость», - отметил начальник отдела управления Максим КОСТЮНИН.
В течение апреля и мая текущего года физическими лицами зарегистрировано почти 12 тысяч прав на объекты недвижимости. Свыше 9 тысяч прав приходится на жилые помещения, почти 5 тысяч из которых – по договорам купли–продажи.
В Росреестре отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в крае спрос на квартиры упал на 9%. В апреле и мае 2020 года доля кредитных средств на приобретение жилья по договору купли-продажи в крае составила 43% от общего количества зарегистрированных прав на жилье по указанным договорам (в апреле-мае 2019 года - 44%).
Максим Костюнин подчеркнул, что хотя цифры и меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но динамика не столь катастрофичная, как можно было ожидать. Это, по его мнению, свидетельствует о потенциале восстановления рынка недвижимости.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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