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18 Июня 2020, 16:17 | Регион сегодня |
В Хабаровском крае погибшим в трагедии на "Холдоми" детям установят мемориал
Пожар в лагере "Холдоми", унесший жизни четверых детей в ночь на 23 июля 2019 года до сих пор отзывается горечью в сердцах многих. Приуроченный к гибели детей мемориальный комплекс планируют возвести на городском кладбище Комсомольска-на-Амуре.
Инициаторами установки памятной конструкции выступили родители погибших, их волю исполнят власти Хабаровского края и администрация Комсомольска-на-Амуре.
Изначально, установку мемориала планировалось приурочить ко дню трагического происшествия. Однако в настоящее время предполагается, что комплекс будет установлен к 1 сентября 2020 года. Мраморные памятники в форме сердец с портретами детей разместят на территории городского кладбища Комсомольска-на-Амуре, прилегающую к мемориальному комплексу территорию планируется благоустроить.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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