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18 Июня 2020, 16:18 | Регион сегодня |
В Хабаровском крае обучиться ораторскому искусству можно будет на лоне природы
Один из туроператоров региона предлагает проведение тренингов по ораторскому мастерству прямо на озере Амут. Сообщает "Хабаровский край сегодня".
По словам менеджера «Единого агентства путешествий» Алины Жучковой, компания решила обратиться к направлению образовательного туризма в связи с наступлением «не лучших времён» и необходимостью адаптировать бизнес к настоящим условиям.
Организаторы ораторского курса на природе разработали двухдневную программу обучения с известным специалистом в области риторики Марией Ковалёвой. В перерывах между занятиями участникам тура будет предложена водная прогулка по озеру Амут и восхождение на гору для созерцания захода солнца.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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