Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 20 Июля, 22:49 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 71.96 р.
1 EUR 82.39 р.
100 JPY 67.16 р.
10 CNY 10.3 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
20.07 |
WWF России взял под опеку двух птенцов дальневосточного аиста в Приморье
20.07 |
В Приморье возобновляется вертолетный рейс в села Тернейского района
20.07 |
113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки
20.07 |
В Южно-Сахалинске открылась третья электрозаправка
18.07 |
Полиция обнародовала официальные цифры митингующих в Хабаровском крае
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Июля 2020, 17:24 | Регион сегодня |

Полиция обнародовала официальные цифры митингующих в Хабаровском крае

По официальным данным УМВД по Хабаровскому краю, в несанкционированных акциях приняло участие 10 тысяч человек

Оппозиция в лице фургальской сетки телеграмм-каналов пытается навязать цифру от 65 до 82 тысяч участников. Впрочем, их данные нужно делить на несколько раз.

В прошлую субботу они, например, заявили, что колонна протестующих растянулась по улице Муравьева-Амурского на 10 км, хотя протяженность улицы от площади Ленина до площади Комсомольской не превышает трех километров. А количество демонстрантов у них варьировалось от 30 до 50 тысяч человек, хотя по официальным данным цифра составила 12 тысяч человек.

Сегодня после шествия по периметру центральных улиц Хабаровска митингующие собрались на площади Ленина возле здания правительства Хабаровского края. К этому времени толпа, утомленная прогулкой на 30-градусной жаре, значительно поредела. Митинговать у дверей краевой власти остались 3-4 тысячи человек.

Митингующие держали портреты Фургала, баннеры с призывом освободить его, а также новые баннеры с требованием "честного суда присяжных". Коммунисты подняли красные знамена, правда, маскируясь под КПСС. Кто-то принес флаг города. Полиция обеспечивала общественный порядок в режиме «вежливых людей» и раздавала защитные маски участникам несанкционированной акции.

Накануне акции, получившей название «кормление голубей», представители ряда общественных организаций города выступили с обращениями к митингующим с призывом, не дать втянуть себя в провокации. Жители центра Хабаровска и медперсонал расположенной на "красной линии" больницы попросили у участников несанкционированных акций не нарушать спокойствия, не мешать людям и больным отдыхать.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал арестован, ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

СК сообщил, что ему удалось получить неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам, совершенным в 2004‒2005 годах.

"Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников. Тем не менее, в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала. В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве уголовные дела.

Для следствия очевидно, что решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов.

"С учетом тяжести совершенных преступлений и санкции соответствующей статьи УК РФ именно суд решит вопрос о применении сроков давности, но у следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключения экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и иные сведения", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Олег КУЛЬГИН.  Журнал "Дальневосточный капитал".

 
Теги:


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика