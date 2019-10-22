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Понедельник| 18 Ноября, 17:39 |
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Первый же снег обернулся для Комсомольска-на-Амуре дорожным коллапсом
В конце недели на северо-восток Хабарвоского края обрушился мощный снежный циклон. В его эпицентре оказался Комсомольск-на-Амуре. Но если федеральные дорожники в считанные часы очистили дорогу Хабаровск – Комсомольск, то муниципальные дорожники ничего не смогли проитвопоставить стихии.
Сегодня по дорогам города юности впору ездить на вездеходах. Они в большинстве своем не чищены, проезжая часть покрыта сугробами и ледяными надолбами, по которым с большин трудом двигаются общественный транспорт и машины горожан.
«Для расчистки дорог требуются сотни единиц техники, а в парке муниципальных дорожников их всего лишь несколько десятков», - заявил новый мэр города Александр Жорник, избранный на сентябрьских выборах.
Градоначальник также рассказал, что днём на улицах работают 22−24 единицы, а по ночам всего 10-11 машин. Увеличивать ночные работы мэр не хочет, потому что это двойная оплата работникам, а денег в бюджете муниципалитета нет.
Жорник посетовал, что в 2016 году на уборку улиц было выделено 150 млн рублей, а в 2019 всего 90 млн. Сейчас же вся снегоуборка в городе идёт уже в счёт лимитов 2020 года.
Подводя черту, мэр Комсомольска сообщил, что нормальная расчистка до-рог в городе начнётся только тогда, когда ему и его команде удастся оздоровить экономику. Он также сообщил, что подобные проблемы — во всех сферах городского хозяйства.
Циклон наделал шороху не только в Комсомольске. В селе Ракитное Хабаровского района с многквартирного пятиэтажного дома сорвало крышу, населенный пункт частично обесточен. Поваленные рекламные конструкции то и дело встречаются на дорогах краевого центра. Штормовой ветер срывает незакрепленные фасады зданий.
Из-за порывов ветра в течение прошедших суток регистрировались локальные отключения электроэнергии в сельских поселениях в Ульчском,
Солнечном и Нанайском районах, всего порядка 7 населенных пунктов. Аварийными бригадами электросетей организованы работы по оператив-ному устранению повреждений на линиях ЛЭП, проводится переподключение энергосетей. В большинстве населенных пунктов электроснабжение восстановлено.
Также из-за формирования снежного наката, гололёдных явлений и снижения видимости с 14 ноября продолжают действовать ограничения для движения пассажирского транспорта по автодорогам: п.Лидога – п. Ванино, с. Циммермановка - п. Подгорное, с. Селехино – г. Николаевск-на-Амуре, г. Советская Гавань – п. Ванино – п. Монгохто. Для приведения дорожного полотна в нормативное состояние задействовано более 40 человек и порядка 37 единиц техники. Ориентировочное время снятия ограничения - 17.11.2019 г.
До улучшения погодных условий временно приостановлена работа паром-ной переправы Ванино-Холмск.
По прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС, циклон ещё будет оказывать своё влияние на территорию края в течение нескольких дней.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".
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