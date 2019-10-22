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Хабаровский край "пролетает" мимо федеральной компенсации за газ
В 2020-м году Хабаровский край сильно рискует не получить компенсацию на приобретение газа в размере 2,28 миллиарда рублей из федерального бюджета. Правительство региона опоздало с соответствующими запросами в Минфин и Минэнерго РФ, и теперь шансы на дотацию выглядят мизерными.
Речь идет о сахалинском природном газе, который на берегах Амура покупают у компании Exxon Neftegas, которая является оператором проекта «Сахалин-1». Exxon Neftegas продает газ двум основным потребителям в регионе - «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК) и «Хабаровсккрайгазу». Договор о поставках газа был заключен еще губернатором Виктором Ишаевым на срок до 2025 года по текущей рыночной стоимости в долларах США.
Под сахалинский газ правительство Хабаровского края и дальневосточные энергетики разработали программу газификации региона, насчитывающую к сегодняшнему дню три этапа. На первом этапе, завершенном до 2009 года, была переводена на природный газ Николаевская ТЭЦ. На втором этапе – до 2015 года в Комсмольске-на-Амуре была создана новая системы производства электроэнергии на основе более эффективных парогазовых технологий. На третьем, который продолжается и сейчас, осуществлялся перевод на природный газ энергетического хозяйства Хабаровска.
Однако вся эта большая работа могла быть перечекнута из скачка стоимости доллара в России. Стартовая цена контракта, напомним, составляла $52 за тысячу кубометров газа, затем незначительно варьировалась в соответствви с конъюнктурой мировых цен. В тех условиях это был выгодный контракт, но после роста резкого роста курса доллара в России нагрузка для регионального бюджета стала непомерной.
Образовавшийся с 2014 года рост стоимости закупки природного газа, напомним, произошёл в связи с увеличением курса доллара США к российскому рублю. Если бы основной получатель газа ОАО ДГК не получило компенсацию этих убытков, предприятию пришлось бы повысить отпускные тарифы, что оказалось бы неподъемным бременем для потребителей, как физических лиц, так и юридических.
«В нынешних условиях хабаровчанам приходится строго следить за всеми расходами. Особенно горожан волнуют коммунальные платежи, цены на топливо и продукты. Порой возникают вопросы, почему стоимость одних и тех же товаров и услуг отличается в различных регионах. Стоит отметить, что цены в Хабаровском крае на порядок выше. Например, стоимость природного газа, от которой зависят цены на тепло и горячую воду, — сообщала тогда пресс-служба администрации Хабаровска.
Правительство Шпорта вместе с депутатами Госдумы от региона провели большую работу в правительстве России для решения этой проблемы. Было привлечено внимание Президента страны, и с 2014 года федеральный бюджет стал компенсировать региональному разницу между заявленной и фактической стоимостью сахалинского газа в рублях.
«В 2016 году Хабаровскому краю из федерального бюджета было выделено 2,08 млрд рублей. Эти средства компенсировали затраты энергетиков региона, образовавшиеся в 2014-15 годах в связи с увеличением курса доллара США к российскому рублю. Если бы ДГК не получило компенсацию этих убытков, предприятие повысило бы тарифы», - отметил депутат Госдумы Борис Гладких.
В 2019 году правительство края рассчитывало получить компенсацию за 2016 – 18 годы, так как по данному вопросу в 2018 году прежним правительством края при подготовке предложений в бюджет 2019 и последующие 2020-2021 годы, в том числе и в комитете Госдумы по энергетике, была проведена необходимая работа. Однако на стадии оприходывания этих денег возникла заминка.
По мнению Минфина России, соответствующая компенсация затрат субъекту была обеспечена в текущем году. Тем не менее, несмотря на мнение Минфина России, со стороны края считается спорным объем выделения финансирования в размере 2 280 млн руб, по данной сумме проводилась соответствующая переписка в 2019 году с просьбой выделить недостающий объем финансирования в текущем году.
При этом данный объем финансирования в 2019 на 2020 год не запрашивался. Отсутствие соответствующего запроса исполнительного органа власти субъекта по сумме 2 280 млн рублей, в свою очередь, послужило обоснованным основанием для отказа в поддержке со стороны Минэнерго России.
В результате затянувшейся безрезультатной переписки и отсутствия пер-спектив «Дальневосточная генерирующая компания», которая оказывает услуги потребителям на купленном по рыночным ценам природном газе, оказалась в серьезных убытках. Повысить тарифы для населения она не может, так как они законодательно рассчитываются с учетом компенсации, работать себе в убыток тоже. Остается только одно – судиться с правительством Хабарвоского края, не выполнившим свои обязательства.
«Ситуация безвыходная. Чтобы в дальнейшем финансовое положение ресурсоснабжающей организации (ДГК – редакция) не сказалось в целом на качестве оказания услуг или повышении цены для потребителей сегодня предпринимаются такие меры вынужденного характера, как спор с субъектом по отдельным выпадающим расходам», - сообщил Борис Гладких, депутат Госдумы РФ от Хабаровского края.
Для регионального бюджета это чревато миллиардными потерями, что в условиях бюджетного дефицита еще более осложняет финансовое положение субъекта. Непрофессионализм региональных чиновников, как видим, на пустом месте ухудшает ситуацию в Хабаровском крае.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Хабаровский край "пролетает" мимо федеральной компенсации за газ
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