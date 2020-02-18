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Хабаровские предприятия "Полиметалла" произвели более 17,5 тонн золота в 2019 году
В IV квартале производство золота на Амурском гидрометаллургическом комбинате выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а годовое производство - на 36%. Произошло это на фоне поступления в переработку концентрата Бакырчикского горнодобывающего предприятия (БГП, Казахстан) с высокими содержаниями.
По итогам прошлого года АГМК увеличил производство до 13,4 тонн. На долю образующего с комбинатом Амурский хаб предприятия «Ресурсы Албазино» пришлось производство 6,47 тонн золота. АГМК переработал 142 тыс. тонн концентрата с месторождения Албазино в районе им. Полины Осипенко.
В течение 2019 года БГП стало вторым по величине поставщиком сырья на АГМК. За отчетный период было вовлечено в переработку 52 тыс. тонн концентрата из Казахстана (в прошлом году переработано 2 тыс. тонн), из которого произведено 5,86 тонн золота.
Производство золота на «Светлом» в IV квартале, которому предшествовали неблагоприятные погодные условия в течение первых девяти месяцев 2019 года, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Произошло это благодаря удлинению сезона и росту объема отсыпки руды до декабря. По итогам года «Светлое» произвело 4,15 тонн золота (в 2018-м - 4,2 тонны).
- Хабаровские предприятия "Полиметалла" произвели более 17,5 тонн золота в 2019 году
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