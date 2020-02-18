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На золоторудном месторождении Албын в Амурской области модернизируют гидроочистку
Решение принято по итогам проведения государственной экспертизы. Генпроектировщиком является АО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг».
Золоторудное месторождение Албын расположено на северо-востоке Амурской области в Селемджинском районе. Его разработку с 2009 года ведет горнодобывающее предприятие ООО «Албынский рудник», входящее в группу компаний «Петропавловск».
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено увеличение на производственной площадке Албынского рудника объема технологической емкости. Она предназначена для размещения остаточных продуктов гидрометаллургической переработки, а также для их долгосрочного хранения с целью доизвлечения золотосодержащих компонентов.
Чашу технологической емкости увеличат за счет наращивания ограждающей дамбы. Общая вместимость технологической емкости составит 23,802 млн. кубометров.
Комплекс гидротехнических сооружений размещается в долине ручья Маристый, южнее площадки золотоизвлекательной фабрики. Для защиты площадок от поверхностных вод будет устроена сеть нагорных канав.
Проект реализуется в рамках расширения действующих гидротехнических сооружений рудника с учетом годовой производительности фабрики по переработке руды 3,6 млн. тонн в год, сообщает Главгосэкспертиза.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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