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В Хабаровском крае буксует мусорная реформа
В 2019 году Хабаровский край получил отсрочку для того, чтобы лучше подготовиться к началу проведения мусорн6ой реформы, однако предоставленным временем воспользовался не в полной мере. В конце 2019 года Дмитрий Медведев, возглавлявший тогда правительство России, подверг жесткой критике ход мусорной реформы в Хабаровском крае, назвав его «одним из худших в стране».
В начале 2020 года МинЖКХ края определил 19 зон для деятельности регионального оператора, но конкурс состоялся только по одной из зон. На оставшиеся 18 зон, по данным на начало апреля, не были поданы документы. В результате край лишился миллиардной федеральной субсидии на проведение мусорной реформы. В «дырявом» краевом бюджете собственных средств в таком объеме сейчас вряд ли найдешь. Это делает перспективы завершения реформы еще более туманными.
Министр ЖКХ края Дарий Тюрин недавно провел прямой эфир для подписчиков официального аккаунта правительства края в Инстаграм, в ходе которого рассказал о нововведениях в системе обращения с ТКО, которые вступили в силу с 1 марта 2020 года.
Как отметил Дарий Тюрин, ключевым вопросом новой реформы, стартовавшей в прошлом году, является переход на раздельный сбор мусора. Десятилетиями в России не перерабатывали отходы, а просто «хоронили» их в разных местах. В итоге в стране не сформировалась система цивилизованного обращения с бытовым мусором, зато возникло огромное количество стихийных свалок, что теперь наносит непоправимый вред экологии.
«С 1 марта мы декларируем новую раздельную систему сбора мусора. У собственников нет обязательств этим заниматься, но мы призываем делать именно так. Что для этого нужно – в первую очередь принять решение на собрании о переходе на раздельный сбор, после чего заключить договор с профильной организацией, которая установит раздельные контейнеры и будет сама вывозить уже отсортированные отходы. Для удобства на сайте минЖКХ размещен перечень официальных организаций», - рассказал Дарий Тюрин.
Министр пояснил, что на первом этапе не обязательно устанавливать возле дома несколько контейнеров для разных фракций. Можно начать хотят бы с двух, в один из которых будут складывать металл, пластик дерево и стекло. В последующем можно будет организовать более глубокую сортировку.
Внедрение этой системы, по словам чиновникам, будет полезно не только с точки зрения экологии, но и экономически выгодно для собственников, так как платить можно будет только за объем не отсортированного мусора.
Но, как показывает жизнь, декларировать это одно, а воплощать на практике — другое. По мнению экспертов, несостоявшиеся конкурсы на определение регионального оператора по 18 зонам свидетельствует не только о сложности вопроса, но и о проблемах выстраивания контактов между нынешним правительством и бизнесом края. Никита Михалев, генеральный директор ООО «Чистая планета», которое занимается обработкой вторичного сырья, рассказал хабаровским журналистам о попытке достучаться до властей.
«В конце 2018 года инициативной группе удалось достучаться до губернатора и убедить его в том, что край не готов к мусорной реформе, - поведал бизнесмен. - Такое решение вызрело в ходе баталий краевых чиновников и людей, занимающихся этим бизнесом. Тогда же инициативная группа предложила ряд действий, которые необходимы были для того, чтобы начать работать по новой систем».
Предприниматели предлагали разработать цельную программу по переходу от экономики потребления (купил – использовал – выбросил) к экономике замкнутого цикла (купил — использовал – пустил в повторную переработку, утилизировал). Но ничего этого не произошло. Хотя этому была посвящена ни одна встреча рабочей группы с губернатором, в правительстве и министерстве ЖКХ.
Никита Михалев считает, что у краевой власти пока нет полного понимания того, как должна проводиться в регионе мусорная реформа. В результате сегодня населенные пункты Хабаровского края буквально захлебываются от скопления мусора, который пока складируется на контейнерных площадках по старому.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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