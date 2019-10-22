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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Силовики ищут в Хабаровском крае следы "черных" миллиардов
Накануне силовики провели в Хабаровске оперативно-розыскные меро-приятия в офисах более 20 компаний, входящих в группу «Торекс», побывали у первого зампреда правительства Хабкрая Юрия Золочевского, министра промышленности региона Денисенко и его заместителя Абросимова, а также у сенатора от Хабаровского края члена ЛДПР Елены Грешняковой. Как сообщают телеграмм-каналы, изъяты бухгалтерские документы на заводе «Амурсталь» в Комсомольске-наАмуре.
По информации ТГ, деятельность «ТОРЭКСА» может быть связана с ря-дом фирм-прокладок, осуществляющих поставку лома черных и цветных металлов за рубеж в обход российского таможенного законодательства. Так, отрабатывается сценарий, что для реализации преступного замысла была создана цепь ООО (от 40 до 50 компаний), каждое из которых искус-ственно завышало стоимость перепродаваемого лома и фигурировало в схеме в качестве комиссионеров. Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которое по бумагам являлось собственником экспортируемого груза.
По данным LIFE, металлургический холдинг «ТОРЭКС» входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Структура владеет полусотнями ломозаготовительными и производственными площадками на Дальнем Востоке с офисами в Хабаровске и Москве и крупнейшим даль-невосточным металлургическим заводом «Амурсталь».
В тоже время, согласно базе «СПАРК-Интерфакс», экс-жена губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова (пара успела тихо развестись) продолжает владеть своей долей в компании (25 % акций). Ряд друзей и сподвижников действующего главы региона занимают ключевые должности в руководстве материнского и дочерних предприятий «ТОРЭКС», параллельно являясь действующими депутатами хабаровской краевой Законодательной Думы.
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