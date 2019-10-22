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19 Ноября 2019, 13:33 | Регион сегодня

Хабаровский край лишился возможности добывать ламинарию

Росрыболовство ввел новые правила регулирования рыболовства

Компании Хабаровского края, возделывающие «морские огороды» севернее мыса Золотой,  остались без сырьевой базы. Вступили в силу поправки Росрыболовства в действующее положение о добыче водных биологических ресурсов (ВБР), в соответствии с которыми все права на их разработку достались Приморью.

Обновленная правовая база не предусматривает разделения подзоны Приморье на район к северу от мыса Золотой и к югу от Золотого, как это было раньше. Изменения в правилах регулирования рыболовства привели к тому, что рыбаки Хабаровского края лишились возможности добывать ламинарию,  отметили в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабарвоского края.

При прежнем разграничении ламинария к югу от Золотого была объектом, для которого устанавливался общий допустимый улов, к северу – относилась к «неодуемым». Когда разделение убрали, получилось, что освоение в режиме ОДУ распространили на всю подзону. Допустимый улов в итоге распределили по долям квоты между рыбаками Приморского края, а за предприятиями Хабаровского края доли не закрепили, заявил агентству Fishnews руководитель объединения Сергей Рябченко.

В частности, в незавидном положении оказалась совгаванская компания «Простор», добывающая «морскую капусту» и производящая из нее целую линейку уникальных препаратов. «Морская капуста заготавливалась предприятиями Хабаровского края в подзоне «Приморье», севернее мыса Золотой.  Однако с 2019 года приказом Министерства сельского хозяйства РФ подзона «Приморье» была объединена и в общий допустимый улов ВБР включена ламинария в подзоне Приморье без разделения на участки южнее мыса Золотого и севернее его. Это привело к тому, что теперь невозможно заниматься промыслом ламинарии без договоров о закреплении долей, и добыча морской капусты на указанной территории организациями Хабаровского края приостановлена. Последствия могут быть таковы, что придется закрыть производства по ее переработке, а это в свою очередь повлечет сокращение рабочих мест в северных районах и другие социально-экономические последствия», - сообщил председатель сельхозкооператива «Простор» Сергей ВОЛКОВ.

Кооператив заявился в 2019 году на национальный конкурс «Сто лучших товаров России» от Хабаровского края и ЕАО в числе 11 других предприятий. И только «Простору» удалось получить наивысшую награду в номинации «Золотая сотня». Производитель из Хабкрая представил гель «Ламифарен», который изготавливается из дальневосточной бурой ламинарии Лангустата.

«Продукт уникальный. Используется в диетическом питании, содержит йод, хром, магний, железо и другие микроэлементы. Предприятие по переработке ламинарии расположено в поселке Лососина. Компания является резидентом свободного порта в Советско-Гаванском районе. Именно здесь в 2003 году начато первое в России промышленное производство продукции из бурых морских водорослей», - сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Новый резидент СВП в Советско-Гаванском районе инвестировал более 15 млн рублей в переработку кальмара и трепангов. Компания вложилась в создание современного производственного комплекса в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В кооперативе создано 50 рабочих мест в поселке, где каждое рабочее место на вес золота.

«На основе имеющихся разработок мы создали предприятие с новой производственной базой и расширенным ассортиментом продукции. В планах – существенное увеличение объемов производства с выходом на зарубежные рынки сбыта, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — рассказывает Сергей Волков.

Однако сейчас осуществление этих планов под угрозой.  Приморью уда-лось «перетянуть плащ на себя», а власти Хабаровского края пропустили этот важный момент и поставили под угрозу существование целой отрасли, в которой заняты прибрежные жители, а других рабочих мест у них нет.

«Проект совгаванского кооператива, как и других переработчиков ламинарии в регионе, имеет большую экономическую и социальную важность для жителей побережья Татарского пролива. Поэтому мною направлено обращение в адрес заместителя министра сельского хозяйства РФ – руководителя федерального агенства по рыболовству Ильи Васильевича Шестакова с просьбой дать информацию о перспективах дополнительного нормативного регулирования перечня водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых и районов их добычи не устанавливается», - рассказал депутат Госдумы Борис ГЛАДКИХ.

Однако пробить броню федерального чиновничества не так просто. В Росрыболовстве мотивируют свое ограничительное решение желанием защитить такой вид ВБР как ламинария от «локального перелова». Они не берут во внимание того обстоятельства, что добыча ламинарии в северной части подзоны «Приморье» (а это – Хабаровский край)  не превышает 5 % от разрешенного общедопустимого улова (ОДУ), а на «кону» - судьба целой отрасли регионального бизнеса, людей, связавших с ним свою жизнь, и их семей.

Проблему, по мнению Сергея Рябченко, решить не сложно. Нужно, по его мнению, сделать ламинарию «неодуемой», после чего ее смогут добывать по заявкам в счет общего объема и приморские, и хабаровские рыбаки. Или вернуться к старой схеме распределения: южнее и севернее мыса Золотой.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

 

 

Теги: Простор  Росрыболовство  ламинария 


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